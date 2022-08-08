قال متحف هورنيمان في لندن إنه سيعيد إلى الحكومة النيجيرية 72 قطعة أثرية من بينها 12 لوحة نحاسية تعرف باسم بنين البرونزية كان جنود بريطانيون قد نهبوها من مدينة بنين عام 1897.

وصُنعت قطع بنين البرونزية من النحاس الأصفر والبرونز في مملكة بنين الكبرى فيما يطلق عليه الآن جنوب غرب نيجيريا منذ القرن السادس عشر على الأقل فصاعدا، وهي من بين المصنوعات اليدوية الأكثر أهمية ثقافيا في أفريقيا.

وتم الاستيلاء علي هذه القطع إلى جانب آلاف القطع الأخرى في توغل عسكري بريطاني وانتهى بها الأمر في متاحف في أوروبا والولايات المتحدة.

وتكافح الدول الأفريقية منذ سنوات لاستعادة التحف التي نهبها المستكشفون والمستعمرون.

وأعادت السلطات الألمانية الشهر الماضي أول تمثال من أكثر من 1100 تماثيل لا تقدر بثمن إلى نيجيريا، في أعقاب النماذج التي حددتها كلية جيسوس بجامعة كامبريدج ومتحف كواي برانلي في باريس العام الماضي.

وقال متحف هورنيمان إن اللجنة الوطنية للمتاحف والآثار في نيجيريا طلبت إعادة القطع الأثرية في بداية العام.