أعربت الجمعية الكويتية لحماية البيئة عن أهمية تعزيز البرامج الثقافية والعلمية لزيادة الوعي البيئي لدى الناشئة والشباب ودفعهم للاهتمام بالقضايا البيئية والمحافظة على البيئة وحمايتها.



جاء ذلك في تصريح لمنسق البرامج التدريبية بمركز صباح الأحمد للتدريب البيئي بالجمعية نواف المويل بمناسبة مشاركتها في أنشطة برنامج المخيم الصيفي للأندية الصيفية الذي ينظمه المركز العلمي.



وقال المويل إن برنامج «سفاري الشواطئ» الذي أطلقته الجمعية قبل سنوات أخذ الطلبة والمتدربين في رحلة ميدانية توثق المكونات الحية وغير الحية للشواطئ الكويتية من خلال التمارين التطبيقية للتعرف على الحياة الفطرية والطبيعية لشواطئ الكويت، مضيفا: شارك المتدربون في التعرف عن أنواع الصخور والرمال الساحلية والشاطئية وتصنيف الأحياء البحرية والنباتات في محيط السواحل والشواطئ وأنواعها والمخاطر التي تتهددها.



وأشار إلى أن مديرة البرامج والأنشطة بالجمعية جنان بهزاد قدمت محاضرة حول دور قانون حماية البيئة 42 لسنة 2014 في حماية الشواطئ بالكويت من الانتهاك البشري، بالإضافة الى المحافظة على الكائنات الحية التي تعيش على السواحل والبحار الكويتية من خلال حظر صيد أو قتل أو إمساك أو جمع أو إيذاء أو حيازة أو نقل الكائنات الفطرية البرية والبحرية وتنظيم استخدام المناطق الساحلية.



وأضاف: بينت بهزاد للمشاركين أن المنطقة الساحلية غنية بالحياة، وتعيش ضمنها كائنات حيوانية تعرف بقابليتها الكبيرة على التكيف مع الظروف البيئية القاسية، لأنها تتعرض لمدى واسع من درجات الحرارة والملوحة والجفاف ومستويات الأكسجين المختلفة وتدعم مختلف بيئات المد والجزر (الرملية، الطينية، الصخرية أو المختلطة) مجموعات من الحيوانات الدقيقة والكبيرة المختلفة التي يتغير توزيعها في الرواسب، وكذلك تختلف في الكثافة والتنوع حسب نوع المنطقة المستضيفة.