عاطف رمضان



ذكرت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» أن اللجنة التي شكلتها وزارة الاشغال العامة للكشف عن أعمال عقد انشاء وانجاز وتأثيث وصيانة مبنى الإدارة العامة لأمن المنشآت وذلك بهدف التسلم الابتدائي للمشروع، تم تأجيل موعد اجتماعها من 8 الى 18 الجاري وذلك في مقر المشروع حيث تقوم اللجنة بالاخطار المرسل الى المقاول بالكشف اللازم لغرض التسلم الابتدائي وذلك في حضور المقاول أو ممثله.



وأضافت المصادر ان هذه اللجنة شكلت برئاسة مدير ادارة تنفيذ الانشائية م.مريم الكندري وعضوية 6 اعضاء، منهم 5 مهندسين من الوزارة ومهندس واحد من الجهة المستفيدة «وزارة الداخلية».

ولفتت المصادر الى ان اللجنة ستقوم مباشرة بعد الكشف والتأكد من انجاز العقد بإعداد محضر يوقع عليه رئيس وأعضاء اللجنة متضمنا التوصيات بشكل مفصل ويرفع الى وكيل الوزارة.



الجدير ذكره ان مشروع مبنى الادارة العامة لأمن المنشآت يقع في منطقة صبحان الصناعية



ويتكون المشروع من 8 مبان، ويتميز بنظام أمني متكامل على أعلى مستوى من خلال 203 كاميرات مراقبة يتم تسجيلها في سيرفرات تستوعب سنة كاملة من التسجيل.