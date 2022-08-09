احتفلت «إم جي موتور» بخطوة بارزة ضمن مسيرتها المتميزة، وذلك مع خروج المركبة رقم مليون المخصصة للتصدير الدولي من خط الإنتاج، وهذا الطراز الأسطوري من نوع MG ZS الجديد، وبالتالي فإنه يشكل رمزا للإنجازات المبهرة التي تحققها العلامة التجارية البريطانية المنشأ منذ أن باشرت عمليات التصدير.



وتقوم «إم جي» ببيع سياراتها في 84 دولة، ويعد الشرق الأوسط أحد أسواقها الرئيسية، وخلال ثماني سنوات فقط، ومنذ إطلاق العلامة التجارية رسميا خلال معرض دبي الدولي للسيارات، باعت «إم جي» أكثر من 120 ألف سيارة في المنطقة، ونتيجة للشعبية المتنامية جدا التي تحظى بها، أصبحت الشركة الآن تحتل المرتبة السادسة بين مصنعي السيارات المتواجدين في الشرق الأوسط.



هذا النجاح يظهر أيضا في العديد من الأسواق الدولية الأخرى، مع استمتاع العملاء حول العالم بتجارب القيادة العالية الجودة التي توفرها سيارات «إم جي»، وتعتبر العلامة التجارية حاليا بين أول 10 علامات تجارية في 18 دولة، بما فيها أستراليا ونيوزيلندا والمملكة العربية السعودية.



ويستفيد مالكو «إم جي» من الأعمال التي يقوم بها الاختصاصيون الماهرون في مراكز الأبحاث والتطوير التابعة للشركة، مع تمتع الطرازات بشهرة واسعة لما تتميز به من تصاميم ملفتة وقيمة عالية للمال واحتوائها على أحدث التقنيات. وأحد الأمثلة على نجاح العلامة التجارية هي المركبة الرياضية المتعددة الاستعمالات (SUV) طراز MG ZS التي أصبحت الآن طراز الـSUV الأكثر مبيعا في أستراليا وتشيلي من بين دول أخرى. أما في الشرق الأوسط، فقد تركت مجموعة من الطرازات التي جرى طرحها مؤخرا مثل ZST، RX8 Black Edition وGT أثرا مميزا، مع توسعة وصول مجموعة طرازاتها إلى العملاء وتعزيز مستويات جاذبيتها ومكانتها أكثر.



وتعليقا على هذا، قال توم لي، المدير التنفيذي لدى «إم جي»: تشكل هذه الخطوة البارزة الأخيرة تأكيدا إضافيا على النمو الرائع الذي تشهده «إم جي» حول العالم. وهي تعبر عن التزامها تجاه العملاء على الصعيدين الدولي والإقليمي، بدءا من تقديم الدعم عبر «استديو التصميم المتطور» التابع لنا في لندن، مرورا بما يوفره فريق الدعم الشامل الموجود في مقراتنا الرئيسية، وصولا إلى الدعم المتاح من خلال شركائنا المعتمدين في الشرق الأوسط.