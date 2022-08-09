أعلنت شركة الأرجان العالمية العقارية تدشين مشروع عقاري مبتكر ومتعدد الاستخدامات للشركة في المغرب «سراي»، حيث يمتد على مساحة تصل إلى 63000 متر مربع في قلب مدينة الدار البيضاء النابض بالحياة، وهو يأتي كثمرة تحالف تجمع «الأرجان»، والمهندس المعماري اللبناني العالمي برنارد خوري والمهندس المعماري المغربي صاحب الخبرة المميزة عمر العلوي وفريقه.



هذا، وقد صرح نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الأرجان العالمية العقارية م.خالد المشعان بان مشروع سراي يتميز بالديناميكية والمرونة التي تؤهله للتطور وفق احتياجات ساكنيه، وأن فكرة المشروع استغرق إنجازها عامين لترى النور نوقش خلالها ما لا يقل عن 12 دراسة من ضمنها دراسات تتعلق بالسوق التجاري والسكني، وتحليل حركة المرور، ودراسات أخرى لحركة الرياح، وكذلك وصول أشعة الشمس للمباني، بغية الوصول الى أعلى درجات الإتقان في التصميم وعدم ترك أي مجال للصدفة.



وأردف المشعان: كذلك ينفرد سراي بموقع الصدارة لما يتضمنه من عناصر متناغمة يتكامل في إطارها مفردات التنوع الوظيفي والترفيهي والحياة المثالية في الحي من أجل وضع الزوار والساكنين في قلب ما يحتويه من مكونات متفردة شكلا ومضمونا، موضحا أن وجهات النظر المشتركة التي وضعها القائمون على المشروع تبلورت في خلق مساحة معيشية تتناغم مع أرقى المعايير الهندسية الحضرية.



بدوره، قال الرئيس التنفيذي بالإنابة لمنطقة شمال أفريقيا في شركة الأرجان العالمية العقارية كريم يزبك: يقدم مشروع سراي العقاري للأرجان في المغرب مفهوما جديدا للمدن الحضرية التي تتميز ببصمة معمارية فريدة تتناغم في إطارها مع الخطوط الإبداعية الحديثة والتصميم المستوحى من التراث المغربي ما يجعلها بيئة مثالية للعيش بمكونات متكاملة وصديقة للبيئة، مشيرا إلى التصميم المميز لسراي على هيئة جزيرة في قلب الدار البيضاء تقع بين المعاريف وشارع غاندي تحديدا في حي الأميرات السكني الفاخر والديناميكي ليؤكد بتفرده المعماري اللافت مكانته كمشروع عقاري استثنائي يحاكي في تفاصيله الخلابة والمتناغمة التجدد الذي يحتوي الأصالة بدرجة امتياز.



وأضاف يزبك: صمم سراي ليكون مساحة معيشية متوازنة توفق بين الحياة الحضرية والطبيعة، وهو مشروع فريد من نوعه متعدد المكونات موزعة على مبان من 5 طوابق والتي تحتوي على شقق عالية المستوى ومكاتب وفندق عصري ومتاجر ومساحات ترفيهية و3 مسابح أحدها أطول مسبح على السطح في الدار البيضاء، إضافة إلى الشقق بحدائق معلقة، والمساحات الخضراء الموزعة بدقة هندسية مدروسة.



من جهته، قال المهندس المعماري برنارد خوري إن فكرة التصميم المعماري الفريد لمشروع «سراي» عميقة المضمون وهي مستوحاة من المدن المغربية العتيقة، بقلبها النابض بالحياة وروحها المجتمعية. ليكون بمنزلة عنصر الذاكرة الذي يفرض نفسه في هذا المكان الحيوي، دون انتزاع أي عنصر من هندسته المعمارية الحضرية والحديثة.



وأضاف خوري أن في قلب مشروع «سراي»، يفسح المبنى التقليدي المجال لمساكن مشرقة ومعلقة، وتتوافر الشقق على مداخل فريدة بفضل مجموعة متقنة من الممرات والأزقة التي تعطي للمالكين الخصوصية، للدخول إلى منازلهم لا تقل في شيء عن المنازل الفردية. ويمثل سراي بداية عصر سكني جديد، يضمن للمدينة وللمشترين مناظر طبيعية وتجربة فريدة ومبتكرة.