معرفي: الشركة استمرت في المحافظة على أدائها المميز بنمو إيرادات التشغيل 19.8%

أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة التجارية العقارية عبدالفتاح معرفي، عن نتائج أعمال الشركة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2022، والتي أسفرت عن تحقيق صافي أرباح بلغت 8.58 ملايين دينار، بزيادة نسبتها 139.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.



وتعقيبا على النتائج المالية للنصف الأول من 2022، قال معرفي إن الشركة استمرت بالمحافظة على أدائها المميز بما في ذلك النمو في الإيرادات التشغيلية من العقارات والفندق، حيث كان هناك نمو خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 19.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



وفيما بلغ العائد على حقوق المساهمين 3% بزيادة مقدارها 133.2%، والعائد على رأس المال 4.7% بزيادة مقدارها 139.6%، والعائد على إجمالي الأصول 1.8% بزيادة مقدارها 119.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.



كما أكد أن الشركة مستمرة في تطبيق استراتيجياتها لتحقيق الأهداف المرجوة وعلى رأسها تعزيز حقوق المساهمين وضمان متانة المركز المالي والتركيز على نمو الأرباح التشغيلية وزيادة التدفقات النقدية للشركة، بالإضافة إلى وضع الخطط لضمان استمرار العمل وتقديم الخدمات للعملاء.



واستمراراً لمنهجية الشركة واستراتيجيتها القائمة على أساس المحافظة على تنوع المحفظة العقارية من حيث حجم وطبيعة الاستثمارات والتوزيع الجغرافي ضمن خطة عمل تهدف إلى الموازنة بين المخاطر والعوائد من خلال الدخول باستثمارات واعدة ومدرة للدخل، حيث أعلن معرفي عن استثمارات جديدة في الولايات المتحدة وأوروبا مع مجموعة من المستثمرين الاستراتيجيين عن طريق الشركات الاستثمارية المحلية والخليجية.



والربع الثاني من عام 2022، استثمرت التجارية والشركات التابعة لها في محفظة عقارات مكتبية تقع في مدينتي روما وميلان، بالجمهورية الإيطالية. كما استثمرت التجارية في محفظة عقارات السكنية في ولاية فلوريدا، الولايات المتحدة الأميركية.



وعلى صعيد المسؤولية الاجتماعية وانطلاقا من دورها الريادي في مجال المسؤولية الاجتماعية وتحت شعار «نحن نهتم»، نظمت الشركة التجارية العقارية حملة للتبرع بالدم تحت عنوان «خذ وقتا من مشاغل الحياة، لإنقاذ حياة» في برج التجارية القائم في قلب العاصمة.



وقد تكللت حملة التبرع بالنجاح الباهر بمشاركة عدد كبير من موظفي الشركة التجارية العقارية بالإضافة الى عدد كبير من المستأجرين وموظفي وزوار البرج وتبرعاتهم التي أسهمت بدعم احتياجات بنك الدم المركزي.



وفي الختام، توجه معرفي بالشكر والتقدير لجميع المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين بالشركة على الجهود المبذولة والدعم والعمل الدؤوب وتفانيهم لاستمرار الأعمال، وختم معرفي متمنيا للكويت والعالم أجمع زوال الأزمات وتبعاتها وأن يحفظ الله الكويت وشعبها وحكامها من كل مكروه.