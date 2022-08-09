اعتمد مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة مواعيد بداية جميع مسابقاته خلال الموسم الرياضي 2022-2223، حيث ستبدأ منافسات فئة العمومي خلال الفترة من 24-29 سبتمبر الجاري، بينما تنطلق منافسات المراحل السنية خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل. كما حدد مجلس إدارة الاتحاد المراحل السنية في الموسم الجديد بناء على توصية لجنة مسابقات الاتحاد حيث تكون على النحو التالي: فئة تحت 13 سنة مواليد 2009، وفئة تحت 15 سنة مواليد 2007، وفئة تحت 17 سنة مواليد 2005، وفئة تحت 20 سنة مواليد 2002 بالإضافة الى فئة العمومي (الدرجة الأولى). وسوف تصدر لجنة مسابقات الاتحاد جدول جميع المسابقات في وقت لاحق.