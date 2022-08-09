بيروت ـ بولين فاضل



الأخذ والرد بين القائمين على مسلسل «للموت» والنجمة سيرين عبد النور مستمر بعد تصريح الأخيرة بأن دور سحر كان لها، حيث قالت كاتبة العمل نادين جابر إن الذاكرة خانت بعض الشيء سيرين، موضحة أنها اجتمعت بها عام 2018 وكان مسلسل «للموت» بعنوان «الجوزاء» للمنتج زياد شويري، وكان يفترض أن تجسد سيرين شخصية «لمى» التي أصبحت لاحقا «سحر»، مشيرة الى أن سيرين اتفقت مع شويري على كل شيء لكنها عادت وانسحبت لانشغالها بتصوير «الديفا» وأعمال أخرى.



وأكدت جابر أنها ما التقت سيرين منذ ذلك الحين الى أن انتقل النص من زياد شويري الى شركة إيغل فيلمز، معتبرة أن الدور الواحد يمكن أن يعرض على أكثر من ممثل لكن هذا لا يعني أن الدور ذهب الى هذا الممثل أو ذاك مادام لم يتم التوقيع على العقد.



في غضون ذلك، وبعد الإعلان عن جزء ثالث من «للموت»، فإن عجلة التصوير لن تتحرك قبل شهر أو شهرين في انتظار إنجاز «طبخته» وكتابته من قبل نادين جابر على أن يتم عرضه مبدئيا خلال شهر رمضان القادم.