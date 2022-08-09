القاهرة ـ محمد صلاح



مازال الفنان هشام سليم حريصا على عدم الرد على محبيه وأصدقائه وأقاربه إلا القليل جدا منهم، وأغلق هاتفه المحمول معظم الوقت ولا يفصح عن مكان إقامته سواء بالساحل الشمالي أو الغردقة، والبعض أكد أنه يتردد على المستشفى بشكل دوري لتلقى جلسات العلاج من المرض.



وقالت الفنانة نهال عنبر مسؤولة الملف الطبي بنقابة المهن التمثيلية، إنها حتى الآن لا تعرف أي تفاصيل عن الحالة الصحية للفنان هشام سليم بعد إعلان إصابته بمرض السرطان.



وحاولت كثيرا التواصل معه دون استجابة منه، واحترمت رغبته في الابتعاد وعدم الإفصاح عن آخر تطورات الحالة الصحية بعد أن أعلن منذ شهرين في أحد البرامج التلفزيونية عن إصابته بمرض السرطان.