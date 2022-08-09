عبدالله قنيص - مبارك التنيب



سجلت في مخفر شرطة الجهراء قضية حملت رقم 14/2022 وبعنوان عنف أسري وجار استدعاء شقيقة زوج المبلغة والتي طلقت لاحقا وذلك للتحقيق معها إلى جانب استدعاء شهود أكدت المبلغة انهم كانوا حاضرين لوصلة السب والقذف والضرب والتي بدأت داخل منزل والد زوجها وامتدت إلى خارج المنزل حسب تأكيد المجني عليها.



وحول تفاصيل القضية، قال مصدر أمني ان سيدة من غير محددي الجنسية من مواليد 1983 أبلغت بأن شقيقة زوجها قامت بالاعتداء عليها بالضرب وسبها بأبشع الالفاظ الخادشة وفي حضور زوجها ووالديه، مشيرة الى انها اضطرت إلى الاتصال بوالدها لعدم وجود سيارة بحوزتها حيث حضر والدها وأمامه أيضا تعرضت للضرب والسب، مشيرة الى انه وبعد خروجها من منزل والد زوجها في الجهراء ق 5 واصلت شقيقة زوجها سبها على مرأى من الناس.



وأضافت بعد كل ذلك فوجئت لاحقا بقيام الزوج بطلاقها. من جهة اخرى، أغلق رجال مباحث حولي قضية بعنوان تبادل ضرب وسب وحملت رقم 35/2022، بالتأكيد على وجود علاقة بين أطراف القضية وحدوث خلاف أدى إلى مشاجرة نسائية ثلاثية.



وقال مصدر أمني ان بلاغا ورد إلى العمليات بوقوع مشاجرة داخل ناد رياضي بمنطقة الشعب، حيث توجه رجال الأمن الى النادي وجرى سحب هويات الفتيات الثلاث والطلب منهن مراجعة المخفر.



وبفتح تحقيق، اكدت احدى اطراف المشاجرة وهي من مواليد 1999 تعرضها للضرب والسب فيما تمسكت الاخريان بنفس ما ادعت به الفتاة الاولى.



واضاف المصدر: أحيلت القضية إلى المباحث وبمناقشة الاطراف مرة اخرى تمسكن بإفادتهن الاولية وبإجراء المزيد من البحث والتحري تبين وجود علاقة صداقة تربط الفتيات الثلاث وحصل خلاف يوم الواقعة بين اثنتين منهن ليتبادلن الضرب والسب وان الفتاة الثالثة ليس لها دور بالواقعة الا انها قامت بفض الاشتباك بين الأولى والثانية.