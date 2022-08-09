أعلنت شركة مستشفيات الضمان الصحي «ضمان» أنه تم تعيين د.محمد عبدالله العازمي مديرا للخدمات الطبية في مراكز ضمان للرعاية الصحية الأولية في سياق التدعيم المستمر لجهازها التنفيذي من خلال استقطاب الكفاءات الوطنية ذات الخبرة في مجالاتها المختلفة ضمن فريق الإدارة للمشاركة في تطوير أعمال الشركة خلال المرحلة المقبلة، وفي إطار استراتيجيتها نحو استكمال تشغيل منظومة ضمان خلال الأشهر القليلة القادمة.

ود.محمد العازمي حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة من الكلية الملكية للجراحين في ايرلندا، ودرجة الماجستير في القيادة والتطوير الإداري، من معهد القيادة في الكلية الملكية للجراحين في ايرلندا، إضافة إلى كونه مدربا معتمدا من عدة جهات دولية، كما أن د.العازمي حاصل على البورد الكويتي في طب العائلة، وزمالة الكلية الملكية البريطانية (MRCGP)، ويشغل حاليا رئيس الرابطة الكويتية لطب العائلة والممارسين العامين التابعة للجمعية الطبية الكويتية وعضو ممثل للكويت في منظمة أطباء العائلة العالمية (WONCA)، كما أنه حاصل على جائزة الكويت للإبداع والتميز الشبابي في مجال تعزيز الصحة في مشروع العيادة المثالية لطب العائلة والمطبق في بعض مراكز الرعاية الصحية الأولية.



وقال د.العازمي: «يسعدني الانضمام إلى شركة ضمان التي تعد من أهم وأحدث المبادرات الصحية التي ستدعم القطاع الصحي في بلدي الحبيب الكويت، والتي بالتأكيد ستنعكس إيجابا على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

مضيفا بأننا في شركة ضمان نعمل على تعزيز وتطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية من خلال بناء فريق ريادي متكامل يقدم خدمات الرعاية الصحية بأعلى مستويات الجودة والمهنية، وتوفير تجربة مريض مميزة».



وستعمل شركة ضمان في إطار منظومة متكاملة للمحافظة على الصحة «HMO» والذي سيطبق للمرة الأولى في الوطن العربي، حيث يقوم النظام على تقديم الرعاية الصحية الوقائية وبرامج التوعية الصحية المجتمعية وتشجيع الصحة الوقائية من خلال خطط التأمين الصحي، وتطوير عدد من مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات.



وتواصل الشركة تطوير مشاريعها التي تتضمن 3 مستشفيات و12 مركزا للرعاية الصحية الأولية، كما تقوم باستقبال المرضى حاليا في مراكز حولي والضجيج والفروانية والجهراء ضمن عمليات التشغيل التجاري كمرحلة أولية وتحضيرية تمهيدا لتحقيق الهدف والغرض الرئيسي من إنشاء الشركة بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المعنية.



ومن المقرر أن تفتتح شركة ضمان مستشفى الجهراء والأحمدي في نهاية العام الحالي، حيث ستتولى تقديم خدمات التأمين الصحي لما يقارب من 2 مليون مستفيد من الوافدين العاملين في القطاع الخاص حسب ما ينص عليه القانون، إضافة إلى الخدمات الخاصة لمن لا يشملهم القانون.