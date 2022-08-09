أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) إحالة وكيل وزارة مساعد سابق وآخرين إلى النيابة العامة بتهم ارتكاب جريمة الإضرار الجسيم بالمال العام المؤثمة.



وقالت «نزاهة» في بيان صحافي ان الإحالة تمت بموجب المادة 14 من القانون (1/ 1993) بشأن حماية الأموال العامة والمنصوص عليها كجرائم فساد في المادة 22 من القانون (2/ 2016) بشأن إنشاء الهيئة والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية ولائحته التنفيذية.



وأكدت استمرار جهودها الرامية الى مكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه من خلال استقبال البلاغات الجدية مكتملة الشروط المقررة بموجب القانون (2/ 2016) بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد ولائحته التنفيذية.



كما أكدت مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها، وتثمن دائما دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول الى المعلومات والبيانات اللازمة عن وقائع الفساد.



وقالت إنها ملتزمة في الوقت نفسه بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.