أعلن بنك بوبيان عن إطلاقه المرحلة الرابعة من البرنامج التدريبي (أكاديمية المبيعات المركزية) تحت مظلة Boubyan Business School، والمصمم خصيصا للارتقاء بمهارات موظفي إدارة المبيعات المباشرة من مختلف الدرجات الوظيفية، وذلك في إطار حرص إدارة البنك على تطوير مهارات موظفيه ودعم الابتكار والإبداع وتعزيز مهارات التعامل مع العملاء ما ينعكس إيجابيا على تقديم خدمة عالية المستوى لعملاء بنك بوبيان.



وقال مدير عام مجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان عادل الحماد: نؤكد دائما حرص بنك بوبيان على تنمية وتطوير مهارات موارده البشرية، كما لا نألو جهدا في سبيل توفير أفضل البرامج التدريبية لهم انطلاقا من أحد قيم البنك الرئيسية ألا وهي «الاهتمام بالموظفين» الى جانب قيامنا بتبني ومواكبة أحدث التطورات التكنولوجية تماشيا مع توجهات البنك وحرصه على الابتكار والإبداع، ما ينعكس إيجابا على خدمة العملاء.



وعن البرنامج، أوضح الحماد أنه جرى تصميمه وتنفيذه خصيصا لموظفي إدارة المبيعات المباشرة في بنك بوبيان على مختلف الدرجات الوظيفية للارتقاء بمهاراتهم وإيجاد منهجية ثابتة في تقديم الخدمة لعملاء بوبيان ويحرص أيضا على الربط بين النظريات العلمية والممارسة والتطبيق في مجال التسويق والمبيعات وخدمة العملاء في القطاع المصرفي الإسلامي.



من جانبه، قال مساعد المدير العام لإدارة المبيعات المركزية ثامر العنزي: نسعى دائما كفريق واحد في بنك بوبيان إلى أن نكون مؤسسة مصرفية حريصة على توظيف وتدريب وتمكين موظفينا لمساعدتهم على النجاح في حياتهم المهنية معنا، حيث نركز دائما على تأهيل الكوادر الوطنية وتدريبها للنجاح في الصناعة المصرفية في كل القطاعات والأقسام.



وحول البرنامج، أوضح أن أكاديمية المبيعات المركزية تنقسم إلى ثلاثة مستويات، كل مستوى لتدريب حوالي 30 موظفا من إدارة المبيعات المركزية خلال العام الحالي، يتناول خلاله العديد من الموضوعات التي تؤهلهم إلى تقديم خدمة أفضل لعملاء بوبيان بجانب استخدام لغة موحدة بين جميع أعضاء الفريق. وتعتبر هذه المرحلة هي الرابعة من عمر هذا البرنامج الذي انطلق في 2019.



ويحتوي البرنامج على عدة مراحل متتابعة ويشكل رحلة تعلم للمشاركين، متبنيا نهجا فريدا في تقديم دورات تدريبية متخصصة في هذا المجال مع محاولة الربط بين النظريات العلمية والممارسة والتطبيق الصحيح في مجال خدمة العملاء والتسويق والمبيعات بطريقة منهجية عملية.