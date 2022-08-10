قالت وزارة الخارجية إن قرار تعطيل القنصلية العامة في مدينة مومباي جاء بناء على عطلة رسمية للحكومة الهندية شملت كل الجهات والدوائر ومنها البعثات الديبلوماسية المعتمدة لديها.



جاء ذلك في بيان توضيحي للوزارة تعليقا على ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول الإعلان الذي نشرته القنصلية العامة في مومباي على مبناها بشأن تعطيل أعمالها، وأكدت الوزارة أنها اتخذت الاجراءات القانونية تجاه الموظف الذي قام بهذا التصرف اللامسؤول دون موافقة الوزارة.



من جانب آخر، أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار الكويت لاستمرار الجرائم التي تقترفها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين بإقدامها على اغتيال ثلاثة مواطنين فلسطينيين وإصابة العشرات وتدمير عدد من المساكن والممتلكات خلال اقتحامها لمدينة نابلس.



وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذه الجريمة النكراء تتحمل مسؤوليتها الكاملة سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة الحاجة الملحة لقيام المجتمع الدولي بواجباته في لجم هذه الاعتداءات ووضع حد لها ومحاسبة مرتكبيها وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق.