دعا مدير زكاة العثمان التابعة لقطاع البرامج والمشاريع بجمعية النجاة الخيرية أحمد الكندري المحسنين للمساهمة بمشروع «الله يبرد عليك»، وذلك للتخفيف من معاناة الأسر المتعففة داخل الكويت في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف، موضحا أن هذا المشروع تنفذه زكاة العثمان سنويا في فصل الصيف لتوفير المستلزمات الأساسية للأسر من أجهزة تكييف وثلاجات وغيرها من الأجهزة الأخرى، حيث تم توزيع عدد 131 جهازا كهربائيا من أجهزة التكييف والثلاجات وبرادات المياه على 120 أسرة متعففة داخل الكويت.

وأشار إلى أنه يمكن للمتبرع المساهمة بثمن جهاز أو بأي مبلغ تجود به نفسه، حيث إن توزيع المساعدات يتم بعد دراسة حالة الأسر، وتحديد احتياجاتها، ويستفيد من المشروع الفقراء والمساكين والأرامل والمطلقات والمحتاجون والضعفاء.