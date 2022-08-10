دارين العلي



سجلت الأحمال الكهربائية أمس رقما قياسيا جديدا ببلوغها 16180 ميغاواط في ظل ارتفاع درجات الحرارة.



وقالت مصادر مطلعة في الوزارة إن ارتفاع الاحمال متوقع خلال الفترة الحالية حيث من الممكن ان تفوق 16600 ميغاواط وفق الزيادة السنوية التي تفترضها الوزارة خلال موسم الذروة، مشددة على اهمية الترشيد في المرحلة الحالية لأنه السبيل الى تخطي المرحلة دون حوادث على الشبكة التي تعمل بكامل كفاءتها وللحفاظ على تغطية الطلب على الطاقة.



واكدت ان الوزارة ان لديها احتياطيا الا انه يخضع ايضا لحالة الطقس والوقود المستخدم، مبينة ان ما يظهر على المؤشر من احتياطي هي الطاقة المنتجة المتوافرة في الشبكة فيما تفوق القدرة الانتاجية الكاملة للوحدات الـ 18 ألف ميغاواط.