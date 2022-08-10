عبدالكريم أحمد



دعا المحامي فهد الحداد الأجهزة والمؤسسات الرقابية إلى تفعيل أدواتها لمنع عمليات الفساد والنصب والاحتيال التي تنفذ من قبل شركات وجماعات وأفراد تجاه المواطنين الكويتيين، مبينا أن هناك طرقا مبتكرة بهذا الصدد تمثل جرائم قانونية يجب التصدي الفوري لها وملاحقة مرتكبيها.



وقال الحداد خلال ندوة نظمها تحت عنوان «أحدث طرق النصب والاحتيال» إن هناك شركات تبتكر عمليات احتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي للاستحواذ على الأموال من الأفراد والشركات، مشيرا إلى أن ضحايا المحتالين وبعض مدعي تحقيق الأرباح لا يستطيعون استرجاع أموالهم لعدم قدرتهم على تحديد الجهة التي استحوذت عليها، أو لعدم توافر المعلومات التي تمكنهم من إقامة دعوى قضائية.

وتحدث عن خطورة عمليات غسيل الأموال المرتكبة في البلاد، مبينا أنها تنفذ بطرق مبتكرة عبر التجارة غير المشروعة والاستعانة بمجموعة من المؤسسات المالية أو التأجير العقاري أو القروض أو تكنولوجيا الانترنت، مقترحا إنشاء «محكمة جرائم غسيل الأموال» لتعزيز جهود الدولة بمواجهتها ورفع مكانتها التنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي.