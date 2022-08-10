محمد الجلاهمة



أعلنت الادارة العامة للجمـارك عن تمكــن إدارة الجمرك البري، «مراقبة التفتيــش والاستيــداع بالصليبية»، من ضبط كمية كبيرة من المواد التموينية المدعومة الممنوع تصديرها خارج البلاد إثر تفتيش الشحنات الصادرة إلى دول عربية.



وقالت «الجمارك» في بيان لها ان الكميات المضبوطة جاءت انطلاقا من تعليمات مدير عام الجمارك سليمان الفهد بالتدقيق والتفتيش على المركبات، مؤكدة ان إدارة الجمرك البري تقوم بتفتيش جميع الشحنات الصادرة، وأثناء تفتيشها تم العثور على مواد تموينية مدعومة يمنع تصديرها خارج الكويت، كما تأتي الضبطيات ضمن سلسلة من الضبطيات الجمركية.



وذكرت الجمارك انه تم عمل محاضر ضبط جمركي وتسليمها المواد المهربة الى وزارة التجارة - ادارة التموين لاتخاذها الإجراء اللازم فيها.



وحذرت الإدارة العامة للجمارك كل من تسول له نفسه من تهريب البضائع الممنوعة، مشددة على أنه سيعرض نفسه للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الجمركية بحقه.