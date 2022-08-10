محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن شركة نفط الكويت اختارت ثلاث شركات كويتية من أصل 8 شركات لتوقيع عقود بقيمة 388.5 مليون دولار تتعلق بتوريد وتركيب مضخات ماصة في حقولها النفطية، وفقا لمصادر صناعية مطلعة، ومن المتوقع أن يتم توقيع العقود في غضون الأسبوع الجاري.



وقد تمت ترسية العقود باستخدام نظام الممارسة الذي يعمل كمزاد عكسي بعدة جولات، يتعين على الشركات خفض أسعارها أو الاحتفاظ بنفس السعر لكل جولة، ويتم الكشف عن جميع الأسعار لمقدمي العروض بعد كل جولة.



وفي هذه الحالة، كانت هناك ثلاث جولات من العطاءات قبل ترسية العقود.



ويغطي المشروع توريد وتركيب وتشغيل وصيانة المضخات.



وأشارت المجلة الى ان الشركات الكويتية التي فازت بالعقود تفوقت على العديد من شركات المقاولات الاميركية العالمية.



اما الشركات التي قدمت العطاءات الفائزة فهي: 1ـ شركة سبيتكو بعرض قدره 52.63 مليون دينار (171.6 مليون دولار) او ما يوازي 45% من نطاق المشروع، 2ـ شركة المقاولات والخدمات البحرية بعرض قدره 35.21 مليون دينار (114.8 مليون دولار) او ما يعادل 30% من نطاق المشروع، 3ـ شركة الفوارس للخدمات البترولية بعرض قدره 31.32 مليون دينار (102.1 مليون دولار) او ما يعادل 25%من نطاق المشروع.



ومن المتوقع أن يوقع الفائزون العقود هذا الأسبوع، بحسب مصادر مطلعة في الصناعة النفطية.



وقال أحد المصادر «تم تقديم أسعار الجولة الثالثة منذ أكثر من ستة أسابيع، وقد سادت حالة من عدم اليقين لفترة طويلة بشأن احتمال اجراء جولة رابعة من العطاءات من عدمه لأن الأسعار كانت تنافسية للغاية».



وقال أحد المصادر «الأسعار التي قدمتها الشركات كانت أقل بكثير من المرة الأخيرة التي قدمت فيها عروضها لعقد مشابه».



ومن المقرر ان يسري مفعول العقود لمدة سبع سنوات مع ستة أشهر إضافية للاعداد، كما يمكن أيضا تمديدها لتصل إلى عام واحد.



وقال مصدر آخر: «من المحتمل أن تستمر العقود لمدة ثماني سنوات ونصف».



وكان السعر النهائي الذي قدمته شركة سبيتكو - صاحبة العرض الادنى في الجولة الأخيرة من تقديم العروض، أقل بنسبة 0.4% فقط من السعر الادنى التالي الذي قدمته شركة المقاولات والخدمات البحرية.



وأضاف أحد مصادر الصناعة: كانت هذه أكثر منافسة تتقارب فيها قيمة العطاءات من قبل المقاولين على الإطلاق.