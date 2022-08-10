الإنفاق خارج الكويت يناهز المليار دينار بسبب رفع قيود كورونا وموسم السفر القياسي

%65 زيادة في الإنفاق خارج البلاد بما قيمته 377 مليون دينار لتبلغ 958 مليون دينار

19.4 مليار دينار أنفقت داخل الكويت.. بزيادة 28% بلغت قيمتها 4.28 مليارات دينار

1.8 مليار دينار ارتفاعاً في الشراء المباشر و2.4 عبر الـ«أونلاين» حفزا ارتفاع الإنفاق



علي إبراهيم

ارتفع انفاق المواطنين والمقيمين بنحو 30% خلال النصف الأول من العام الحالي (الفترة من يناير حتى نهاية يونيو)، إذ زاد إنفاقهم بما قيمته 4.66 مليارات دينار ليبلغ نحو 20.44 مليار دينار بنهاية يونيو 2022 مقارنة مع 15.78 مليار دينار بنهاية يونيو 2021.



وأظهرت إحصائية أعدتها «الأنباء» بناء على أرقام رسمية صادرة عن بنك الكويت المركزي، أن الزيادة في الانفاق جاءت مدفوعة بشكل رئيسي من ارتفاع الانفاق عبر نقاط البيع (الشراء المباشر بالبطاقات البنكية) بـ1.8 مليار دينار، ناهيك عن الارتفاع المتزايد في الشراء عبر الأونلاين بـ 2.4 مليار دينار.



يأتي ذلك فيما أوضحت الأرقام أن 95% من إنفاق المواطنين والمقيمين خلال الستة أشهر الأولى من العام كان داخل الكويت بواقع 19.48 مليار دينار، بينما سجل الانفاق خارج الكويت أقل من 5% من إجمالي انفاق المواطنين والمقيمين.



وبينت الأرقام أن الإنفاق داخل الكويت ارتفع بنحو 28% بما قيمته 4.28 مليارات دينار ليبلغ في نهاية يونيو 2022 نحو 19.48 مليار دينار مقارنة مع 15.2 مليار دينار بنهاية يونيو 2021، بينما ارتفع الانفاق خارج الكويت بنسبة 65% خلال الفترة ذاتها، حيث ناهز المليار دينار بنهاية النصف الأول، إذ بلغ 957.6 مليون دينار مقارنة مع 580.7 مليون دينار بنهاية يونيو 2021، إذ جاء ذلك مدفوعا برفع قيود كورونا وتيسير حركة السفر التي تشهد موسما قياسيا خلال العام الحالي.



نقاط البيع



وتفصيليا، أظهرت بيانات انفاق المواطنين والمقيمين عبر نقاط البيع تزايدا في حجم الانفاق بنسبة تصل إلى 31% بما قيمته 1.86 مليار دينار خلال أول 6 أشهر من العام الحالي، حيث بلغت قيمة عمليات الشراء عبر نقاط البيع بواسطة البطاقات البنكية نحو 7.93 مليارات دينار بنهاية يونيو 2022 مقارنة مع 6.06 مليارات دينار بنهاية يونيو 2021.



وزاد الانفاق عبر نقاط البيع في الداخل بنسبة 27% بما قيمته 1.594 مليار دينار خلال أول 6 أشهر من العام، حيث بلغت قيمته بنهاية يونيو 2022 نحو 7.5 مليارات دينار مرتفعا من 5.9 مليارات دينار في نهاية يونيو 2021.



يأتي ذلك فيما حفز رفع قيود كورونا وموسم السفر القياسي الذي يشهده العام الحالي انفاق المواطنين والمقيمين عبر نقاط البيع خارج الكويت، إذ تضاعفت أرقامها بنسبة 191% خلال أول 6 أشهر فقط بما قيمته 275.3 مليون دينار لترتفع من 144 مليون دينار في نهاية يونيو 2021 لتسجل 419 مليون دينار بنهاية يونيو 2022.



السحب الآلي



وارتفعت إجمالي سحوبات المواطنين للكاش عبر أجهزة السحب الآلي بنسبة 7.16% بما قيمته 374.3 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث سجلت إجمالي سحوبات بلغت 5.59 مليارات دينار بنهاية يونيو 2022 مقارنة مع 5.22 مليارات دينار بنهاية يونيو 2021.



وشهدت سحوبات المواطنين والمقيمين للكاش داخل الكويت زيادة بنسبة 6.3% بما قيمته 324 مليون دينار خلال النصف الأول من 2022 حيث بلغت قيمته الإجمالية نحو 5.45 مليارات دينار مقابل 5.12 مليارات دينار بنهاية النصف الأول من 2021.



يأتي ذلك فيما سجلت سحوبات الكاش من خارج الكويت زيادة كبيرة تصل إلى ما نسبته 54.37% بما قيمته 50.3 مليون دينار لتبلع 142.8 مليون دينار بنهاية يونيو 2022 مقارنة مع 92.5 مليون دينار بنهاية الشهر ذاته من العام 2021.



المشتريات أونلاين



وزاد إنفاق المواطنين والمقيمين على الشراء عبر الـ «أونلاين» بنسبة 54% بما قيمته 2.4 مليار دينار، حيث بلغ إجمالي انفاقهم عبر المواقع الإلكترونية خلال النصف الأول من 2022 نحو 6.9 مليارات دينار مقارنة مع 4.49 مليارات دينار بنهاية الفترة ذاتها من 2021.



وارتفع الانفاق عبر الاونلاين داخل الكويت بنسبة 57% بما قيمته 2.36 مليار دينار خلال ال 6 أشهر الأولى من العام الحالي، حيث بلغ بنهاية يونيو 2022 نحو 6.5 مليارات دينار مقارنة مع 4.14 مليارات دينار بنهاية يونيو 2021، فيما ارتفع الانفاق عبر الأونلاين خارج الكويت بنسبة 15% بما قيمته 51.3 مليون دينار ليبلغ بنهاية يونيو 2022 نحو 395.6 مليون دينار مقارنة مع 344.3 مليون دينار بنهاية يونيو 2021.