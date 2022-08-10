شريف حمدي



شهد أداء الصناديق الاستثمارية المحلية التي تستثمر في اسهم البورصة الكويتية قفزة في الأداء بمكاسب وصلت حتى 20.3% منذ بداية العام الحالي، مستفيدة من الزخم الذي حظيت به كثير من الأسهم خاصة القيادية التي كانت ولا تزال محط اهتمام شرائح متعددة من المتعاملين بسوق الأسهم.



وتفوقت 10 صناديق على اداء مؤشر السوق الأول الذي حقق 12.5% مكاسب منذ بداية العام، بينها 9 صناديق تقليدية وصندوق اسلامي، وجاء اداء صناديق الاستثمار في الأسهم الكويتية متناغما مع اداء البورصة بشكل عام، إذ حققت منذ بداية العام مكاسب تجاوزت 4.4 مليارات دينار ببلوغ القيمة السوقية 45.8 مليار دينار بنهاية يوليو الماضي.



واظهرت إحصائية أعدتها «الأنباء» وفقا لتقرير صادر عن شركة كامكو للاستثمار، إن 16 صندوقا استثماريا محليا تستثمر في البورصة الكويتية، سجلت مكاسب منذ بداية العام، وذلك على النحو التالي:



٭ واصلت الصناديق التقليدية تفوقها على الإسلامية خلال يوليو الماضي، وذلك بتصدر صندوق كامكو الاستثماري المدار من شركة كامكو انفست اداء الصناديق بشكل عام بمكاسب 20.3%.



٭ تلاه صندوق الوسم المدار من قبل شركة الشركة الكويتية للاستثمار بنسبة 17.06%.



٭ ثم جاء صندوق فرصة المدار من شركة المركز المالي بنسبة 15.4%.



٭ وحقق صندوق الساحل المدار من شركة الساحل للتنمية والاستثمار مكاسب بلغت 15.2%.



٭ تلاه صندوق المركز للاستثمار والتطوير المدار من شركة المركز المالي بمكاسب 14.9% من بداية العام.



٭ جاء في المرتبة السادسة صندوق كامكو لمؤشر السوق الأول المدار من قبل كامكو انفست بمكاسب 14.8%.



٭ فيما حققت باقي الصناديق التقليدية مكاسب تفاوتت ما بين 13.5% و0.13% كما يظهر من الجدول المرفق.



٭ وعلى مستوى أداء الصناديق الاسلامية، فتصدرها صندوق الدرة الاسلامي المدار من شركة كامكو انفست، وذلك بنسبة 12.8%.



٭ تلاه صندوق المركز الاسلامي المدار من شركة المركز المالي بنسبة 12.4%.



٭ وحقق صندوق الكويت الاستثماري المدار من الكويتية للاستثمار مكاسب بنسبة 10.2%، تلاه في المرتبة التالية صندوق كاب كورب المحلي المدار من شركة كاب كورب للاستثمار بنسبة 5.1%.