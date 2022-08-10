أكد رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي أنه لا حل لمجلس النواب العراقي ولا تغيير للنظام السياسي ولا انتخابات مبكرة إلا بعودة البرلمان إلى الانعقاد.



وقال المالكي في خطاب متلفز بمناسبة ذكرى عاشوراء إن «البرلمان العراقي هو من يناقش هذه المطالب وما يقرره سنمضي به».



وأضاف إن «العراق بلد مكونات وبالتالي لا يمكن أن تفرض عليه إرادة إلا بإرادة الشعب بالكامل عبر مؤسساته الدستورية التي يمثلها البرلمان المنتخب».



وجاءت تصريحات المالكي ردا على دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مؤخرا لحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة.



من جهة اخرى، أحبطت القوات العراقية محاولة انتحاري يرتدي حزاما ناسفا استهداف مواكب دينية ومقرات عسكرية خلال إحياء يوم عاشوراء شمال شرقي محافظة ديالى شمال شرقي بغداد.



وذكرت خلية الإعلام الأمني بقيادة العمليات المشتركة العراقية، في بيان صحافي امس أن القوات العراقية تمكنت من محاصرة الانتحاري مما دفعه إلى تفجير نفسه دون وقع إصابات في صفوف القوات العسكرية.



وكانت السلطات العراقية نشرت الآلاف من قوات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية وجهاز مكافحة الإرهاب والشغب والأجهزة الاستخبارية بدعم من مروحيات الجيش لتأمين الحماية لمواكب إحياء ذكرى عاشوراء.