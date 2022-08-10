كشفت مصادر في وزارة الطاقة اللبنانية عن أن مخزون الوقود العراقي سينفد بنهاية شهر أغسطس الجاري، لافتة إلى أنهم في مأزق وقد تدخل البلاد في العتمة الشاملة. وقالت المصادر، في تصريح لقناة «الجديد» اللبنانية أوردته على موقعها الإلكتروني أمس، إنه حتى اللحظة «لا جواب واضحا من قبل الدولة العراقية حول تجديد الاتفاق».



وأبدت إيران نهاية الشهر الماضي استعدادها لتأمين الوقود للبنان، حيث قال مساعد وزير الخارجية الإيراني، المدير العام لدائرة غرب آسيا وشمال أفريقيا بالوزارة، محمد صادق فضلي إن طهران مستعدة لاستضافة المسؤولين اللبنانيين للتباحث حول تأمين الوقود لبلادهم. يذكر أن لبنان يشهد نقصا شديدا في الطاقة الكهربائية منذ أشهر حيث لا تزيد ساعات التغذية بالطاقة الكهربائية التي تؤمنها مؤسسة كهرباء لبنان على ساعتين يوميا.