كشفت صور الأقمار الصناعية عن وصول ناقلتين روسيتين تحملان النفط إلى السواحل السورية.



ووفق ما نشره ناشطون مهتمون بتدقيق الخرائط العسكرية في سورية، فإن الناقلتين الروسيتين «YAZ» و«SIG» وصلتا على التوالي إلى ميناءي «بانياس» و«طرطوس»، حسب صور الأقمار الصناعية الملتقطة في 6 اغسطس الحالي، بحسب موقع «عنب بلدي».



وكان حساب «مراقب البوسفور»، أكد في 29 من تموز الماضي، عبور ناقلتي النفط الروسيتين من مضيق البوسفور في مدينة اسطنبول متجهتين إلى سورية، وقادمتين من ميناء «فيودوسيا» الواقع في شبه جزيرة القرم المسيطر عليها من قبل روسيا.



وكانت الناقلتان ذاتهما رصدتا عام 2021، ومعهما ناقلات نفط إيرانية أيضا، إلى أمام ساحل بانياس في يونيو من العام الماضي، وهما تنقلان الوقود الذي تستخدمه الطائرات الروسية العاملة في قاعدة «حميميم» الجوية الروسية بطرطوس.



وتتبع الناقلتان «YAZ» و«SIG» لشركة «Transpetrochart» الروسية التي أدرجتها وزارة الخزانة الأميركية في يونيو 2018 على لوائح العقوبات، لصلتها بشركة «SOVFRACHT»، التي سبق أن فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات في إطار عمليات روسيا للسيطرة على شبه جزيرة القرم الأوكرانية، ولخرق العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية.



وكانت آخر ناقلة نفط معلن عنها وصلت إلى المواني السورية، في 21 من يوليو الماضي، في إطار «الخط الائتماني الجديد» بين إيران وحكومة دمشق، بحسب ما نقلته جريدة «البعث» الحكومية.