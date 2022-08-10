مفرح الشمري



في خطوة لتجديد الدماء وروح العمل في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب خلال المرحلة المقبلة، أصدر وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري قرارات وزارية تتعلق بتكليفات وظيفية لمسؤولي المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.



وتضمنت القرارات، نقل د.عيسى الأنصاري، من وظيفة الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة، للعمل بوظيفة الأمين العام المساعد لقطاع الآثار والمتاحف، وتكليفه بالإضافة إلى عمله بالقيام بأعمال الأمين العام للمجلس.



كما تم تكليف، مدير إدارة الثقافة عائشة المحمود بالقيام، بالإضافة إلى عملها بمهام الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة.



وتكليف دلال الفضلي، مدير إدارة المصادر الثقافية والعلمية بالقيام بالإضافة إلى عملها الأصلي، بأعمال الأمين العام المساعد لقطاع الآثار الإسلامية.



وكلف إبراهيم المليفي مدير إدارة تحرير مجلة العربي إلى جانب عمله بمهام الأمين العام المساعد لقطاع الإدارية والمالية والخدمات.



كما كلف وزير الإعلام مدير إدارة المسارح فالح المطيري بمهام الأمين العام المساعد لقطاع الفنون، إلى جانب عمله الأصلي.