بشرى شعبان



كشفت مصادر في «ذوي الإعاقة» عن ان الهيئة تستقبل المراجعين من كل الفئات من الساعة 8 صباحا حتى 1.15 ظهرا في المبنى الرئيسي والأفرع التابعة لها، والمقر الرئيسي بحولي، ومبنى مركز رعاية وتأهيل المعاقين جنوب الصباحية، وإدارة الرعاية الأسرية في اشبيلية، والحكومة مول بالجهراء، ومركز الخدمات الحكومية الشاملة، ونادي الصم بغرناطة، للرجال والنساء من الأحد إلى الخميس خلال أوقات العمل الرسمية.



وأشارت المصادر إلى ان عمل اللجان الطبية في المقر الرئيسي بحولي يبدأ بتوزيع الأرقام الساعة 1.30 ظهرا وتستقبل المراجعين وفق المواعيد من بعد الساعة 2 ظهرا.