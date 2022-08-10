كشف تقرير صحافي إسباني آخر التطورات بشأن إمكانية انتقال البرتغالي برناردو سيلفا، نجم مان سيتي، إلى برشلونة، في الصيف الجاري.وأبدى «البارسا» رغبة واضحة في التعاقد مع سيلفا، بناء على طلب من المدرب تشافي هيرنانديز، ضمن خطة تعزيز الفريق بالصفقات الكبرى، والتي بدأت هذا الصيف.وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فلايزال برناردو سيلفا ينتظر برشلونة، لكن صبره بدأ ينفد، خاصة أنه يرى أن الوقت يمر، والميركاتو يقترب من النهاية، ولاتزال المفاوضات مع النادي الكتالوني عند نفس النقطة التي كانت عليها قبل شهرين، حيث تفتقر إلى أي عرض مكتوب على الطاولة.وأضافت الصحيفة، أن برناردو سيكون سعيدا لو انتقل لبرشلونة هذا الصيف، خاصة بعدما تواصل معه المدرب تشافي هيرنانديز، وأقنعه بمشروع النادي.ورغم ذلك، فإن برناردو لن ينتظر أكثر من ذلك، خاصة أن الأمر نفسه قد تكرر العام الماضي، وانتهى باستمرار اللاعب مع مان سيتي.جدير بالذكر، أن «السيتي» رحب برحيل برناردو إلى برشلونة، حال تلقيه عرضا بقيمة 80 مليون يورو.وينتظر برشلونة رحيل لاعبه الهولندي فرينكي دي يونغ، قبل حسم صفقة برناردو سيلفا.