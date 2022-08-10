تواصل السياحة الألمانية التعافي من آثار جائحة كورونا، حيث بلغت الإقامات الليلية في حزيران/يونيو الماضي تقريبا مستويات ما قبل الأزمة.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، أن عدد ليالي المبيت السياحية في ألمانيا تراجع في حزيران/يونيو الماضي بنسبة 4ر3%

مقارنة بفس الشهر عام 2019، مسجلا 9ر48 مليون ليلة.



ويتقلص الفارق الكبير لمستويات ما قبل الأزمة على نحو مطرد منذ بداية عام .2022



وتجاوز عدد ليالي المبيت للسائحين الداخليين بشكل طفيف مستوى ما قبل الأزمة بنسبة 3ر0% في حزيران/يونيو، بينما لا يزال عدد ليالي المبيت للسائحين الأجانب أقل بنسبة 2ر22%.

وسجلت الفنادق ودور الضيافة وأماكن الإقامة الأخرى إجمالا 6ر187 مليون ليلة مبيت في النصف الأول من هذا العام، بزيادة قدرها 3ر146% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.



واستحوذ السائحون على 4ر162 مليون ليلة مبيت، بزيادة قدرها 2ر132%، وكان الانتعاش أكثر وضوحا بين السائحين الأجانب بتسجيلهم 2ر25 مليون ليلة مبيت، بزيادة قدرها 4ر304%.



ومع ذلك، لم ينتشر الانتعاش بالتساوي في القطاع، حيث أبلغت الفنادق ودور الضيافة والنزل التي تحتوي على أكثر من 10 أسرّة عن انخفاض بنسبة 5ر4% في الإقامة الليلية في شهر حزيران/يونيو مقارنة بما كانت عليه قبل ثلاث سنوات. في المقابل، كانت الإقامة في منازل العطلات والمعسكرات أعلى قليلا من مستويات ما قبل الأزمة.