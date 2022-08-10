بلغ إجمالي عدد سكان اليابان 125.93 مليون نسمة حتى الأول من يناير، وهو ما يمثل أكبر انخفاض في إجمالي عدد السكان ونسبتهم المئوية منذ تسجيل البيانات المقارنة في عام 1950، وفقا للإحصاءات الحكومية.

ومع تجاوز الوفيات المواليد وتطبيق قيود حدودية ذات صلة بكوفيد-19 تُقيد دخول الأجانب، انخفض إجمالي عدد سكان اليابان إلى 125927902، بانخفاض قدره 726342 أو 0.57 في المائة عن العام السابق، وفقا للبيانات الصادرة يوم الثلاثاء عن وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد المواطنين اليابانيين انخفض بواقع 619140 ليصل إلى 123223561 في عام 2021، مع انخفاض عدد المواليد إلى مستوى قياسي بلغ حوالي 810 آلاف، وتجاوزه عدد قياسي من الوفيات بلغ 1.44 مليون حالة.

وقد انخفض عدد الأجانب المقيمين في اليابان بواقع 107202 ليصل إلى 2704341، وهو ما يمثل انخفاضا للعام الثاني على التوالي، بسبب تشديد القيود الحدودية وسط جائحة كوفيد-19.

كما أظهرت بيانات الوزارة أن نسبة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاما، والذين يُعتبرون من السكان العاملين، وصلت إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 58.99 في المائة من إجمالي عدد السكان، بينما وصلت نسبة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما وما فوق إلى ارتفاع قياسي بلغ 29 في المائة