محمد راتب



استقبل المدير العام لشؤون الزراعة والثروة السمكية م. علي الفارسي وفدا من جمعية الروضة وحولي التعاونية، ضم رئيس مجلس الإدارة محمد يوسف الكندري ورئيس اللجنة المالية والإدارية حامد الابراهيم ورئيس لجنة العمل الاجتماعي علي الحداد، حيث جرى استعراض المسائل الزراعية التي تهم أهالي منطقة الروضة وحولي انطلاقا من مبدأ التعاون الدائم والدعم المستمر من قبل الهيئة العامة للزراعة والاهتمام الكبير من مجلس ادارة جمعية الروضة وحولي التعاونية، واستمرارا للنهج التطويري الذي دأبت عليه والسير على تحسين كل ما من شأنه تقديم خدمة أفضل لأهالي المنطقة.



وقال رئيس مجلس الإدارة محمد يوسف الكندري: نشيد بالتعاون الدائم والدعم المستمر من الهيئة العامة للزراعة والاهتمام الكبير من قبل م. علي الفارسي ومتابعتهم المستمرة لتحسين كل ما من شأنه توفير خدمة أفضل للبلد، واهتمامه شخصيا وحرصه على التخضير وحماية البيئة وتلبية مطالب أهالي المنطقة.