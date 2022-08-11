توجّه لإنشاء مستشفى متكامل في المدينة بمساحة 300 ألف متر مربع بسعة 400 سرير

الخدمات الأساسية الطبية متوافرة في المنطقة والعمل جارٍ على التوسع في الخدمات التخصصية



عبدالكريم العبدالله



كشف مدير منطقة الاحمدي الصحية د.أحمد الشطي عن عدة مشاريع مستقبلية في مدينة صباح الأحمد السكنية للتوسع في الخدمات الصحية في المنطقة، أولها وجود خطة لإنشاء مركز خدماتي طبي لأهالي مدينة صباح الأحمد يضم مركز المجلس الطبي والفحص قبل الزواج وفحص العمالة، ومكافحة القوارض، ومركزا تخصصيا للأسنان، وآخر لغسيل الكلى، اضافة الى بقية الخدمات الاخرى.



وأعلن في تصريح لـ«الأنباء» عن توجه لإنشاء مستشفى مؤقت بسعة 120 سريرا لتلبية الحاجات الأساسية في المنطقة يضم الباطنية، والجراحة والعناية المركزة والتخدير وأمراض النساء والولادة (الخدج)، فضلا عن الأطفال، ويكون مدعوما بأجنحة العناية المركزة للكبار والأطفال والخدج، بالإضافة الى مركز متقدم للطوارئ، ومركز للإسعاف يشمل (الأرضي - الجوي)، متوقعا أن يرى النور خلال عامين.



وأكد د.الشطي في تصريح لـ «الأنباء» على وجود توجه لإنشاء مستشفى متكامل في مدينة صباح الأحمد السكنية ضمن الخطط «الآجلة» خلال 5 سنوات بمساحة 300 الف متر مربع ليكون نظيرا للمستشفيات العامة في باقي المحافظات بسعة 400 سرير على الأقل ومجهزا بكل الخدمات الأساسية والمساندة مثل «خدمات التغذية والاطعام - التصوير الطبي - الفحوصات الطبية المخبرية - التعقيم - الخدمات الفندقية - موقع الشؤون الهندسية/ ورشة الهندسة - مبنى سكن للهيئة الطبية والتمريضية والفنية»، وغيرها.



ولفت الى أن وزير الصحة د.خالد السعيد يولي اهتماما كبيرا بمدينة صباح الأحمد السكنية لتوفير الخدمات الصحية المناسبة لقاطنيها، مبينا أن اجمالي عدد سكان المنطقة بلغ حوالي 60 ألف نسمة تخدمهم 5 مراكز صحية، أحدها مركز للطوارئ مجهز لاستقبال الحالات الطارئة من المنطقة وما يجاورها على مدار 24 ساعة طوال ايام الأسبوع، ومجهز بعناية ومركز التصوير الطبي وخدمات الإسعاف بما في ذلك مهبط للطائرات، بالإضافة الى مركز للعيادات التخصصية، ومركزين صحيين آخرين يعمل أحدهما 24 ساعة والآخر 12 ساعة ليلا.



وأكد أن الخدمات الأساسية الطبية متوافرة حاليا في منطقة صباح الأحمد السكنية، وجار العمل على التوسع النوعي في الخدمات التخصصية والمساعدة حسب التصور المرفوع للوزارة، معبرا عن تقديره لتعاون وتفهم الأهالي لطبيعة الدورة المستندية المتبعة في الوزارات الحكومية.