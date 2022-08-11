عبدالله راكان



أعلنت وزارة المواصلات انطلاق المرحلة الأولى لاستبدال النظام القديم بنظام حديث ومتطور لأجهزة الفايبر صباح يوم الأحد المقبل بدءا بمباني منطقة البدع التي تم توقف العمل بها منذ عام 2010، وبعدها يليها باقي المناطق المتفق عليها وهي (سلوى - الرميثية - السالمية - راس السالمية - مدينة الكويت - الفنطاس الزراعي).

وأوضح الناطق الرسمي لوزارة المواصلات م.مشعل الزيد أن الوزارة ستقوم الأحد المقبل وبالتعاون مع شركة «نوكيا سوليوشينز اند نيتوركس الكويتية» باستبدال نظام الفايبر القديم بالجديد للمرحلة الأولى لمنطقة (البدع) وبعدها يليها باقي المناطق المتفق عليها، يأتي ذلك بناء على العقد الذي تم توقيعه من قبل وكيل الوزارة م. خلود الشهاب مع الشركة في شهر مايو الماضي لمدة عامين لاستكمال أعمال مناطق المرحلة الأولى من عقد الفايبر دون تحمل الوزارة لأي نفقات مالية طوال فترة العقد.

وأشار إلى أن النظام القديم للفايبر تم التوقف عن استكمال باقي التركيبات والتشغيل فيه لأسباب فنية منذ عام 2010، وعليه سيقوم الفريق الفني من مهندسي الوزارة والشركة بزيارة جميع مباني منطقة البدع لاستبدال النظام القديم بالنظام الحديث والمتطور لتلبية احتياجات جميع قاطني منطقة البدع.

وناشد الزيد أصحاب المنازل والمباني الموجود في منطقة البدع بالتعاون مع مهندسي الوزارة والشركة لاستبدال أجهزة الفايبر القديمة بالحديثة ليتمكن المشتركون من الحصول على سرعات عالية للإنترنت عن طريق الاشتراك من خلال شركات مزودي الخدمة.

وتقدم بالشكر لوزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس ولوكيلة الوزارة م.خلود الشهاب بدعمهما المباشـــر وتوجيهاتهمـــا ومتابعتهما اليومية لتتمكن الوزارة من الوصول للاتفاق مع الشركة لاستبدال الأجهزة القديمة بالحديثة المتطورة، مشيرا إلى أن من أهداف الوزارة تطوير شبكة خطوط الهواتف الأرضية وتحويلها من الشبكة النحاسية القديمة إلى شبكة الألياف الضوئية عالية السرعة، للارتقاء بجودة خدمات الهاتف والإنترنت.