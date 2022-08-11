10 مراكز دور قرآن جديدة بمناطق القيروان وأبوفطيرة وغرب عبدالله المبارك وسعد العبدالله والوفرة ستكون جاهزة للدراسة ابتداءً من الفصل الدراسي القادم

مراكز دور القرآن والدراسات ومنها مركز الشاطبي والإمام حفص والقارئ الصغير وابن الجزري وغيرها تخدم الكبار والصغار والمواطنين والمقيمين

شهادة دور القرآن معترف بها «وظيفياً» من «التربية» بأنها تعادل الثانوية العامة.. وخاطبنا الوزارة لمعادلتها أكاديمياً ليلتحق الطالب بالدراسة الجامعية



المناهج في دور القرآن الكريم تمت مراجعتها من علماء ومن لجنة عليا متخصصة وهي مناهج متميزة تدعو إلى الوسطية لأننا أمة الوسط



أجرى اللقاء: أسامة أبوالسعود



أعلن وكيل وزارة الأوقاف المساعد لقطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الاسلامية د.فهد الجنفاوي أن الاستعدادات قائمة لعودة الدراسة إلى مراكز دور القرآن حضوريا.

وقال الجنفاوي، في لقاء اختص به «الأنباء»، إن ما يزيد على 35 ألف طالب وطالبة يدرسون في أكثر من 200 مركز قرآني بمختلف مناطق ومحافظات الكويت.

ودعا جموع المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة مما تقدمه دور القرآن الكريم من تحفيظ لكتاب الله وعلوم شرعية مفيدة وسرعة التسجيل في تلك المراكز سواء مراكز دور القرآن والدراسات ومنها مركز الشاطبي والإمام حفص والقارئ الصغير والجزري وغيرها والتي تخدم مختلف شرائح المجتمع بفئاته من الكبار والصغار والمواطنين والمقيمين.

وأعلن عن افتتاح 10 مراكز دور قرآن جديدة في منطقة القيروان وأبوفطيرة وغرب عبدالله المبارك وسعد العبدالله والوفرة وستكون جاهزة للدراسة ابتداء من الفصل الدراسي القادم.

وفيما يخص مناهج دور القرآن الكريم، أكد الجنفاوي انها تمت مراجعتها من علماء ومن لجنة عليا متخصصة في مراجعة المناهج وهي مناهج متميزة تدعو للوسطية لأننا أمة الوسط.

واشار إلى أن العديد من دول العالم تأخذ مناهج الكويت سواء مناهج السراج المنير او دور القرآن الكريم او بعض الافكار المطبقة في مراكزنا كمراكز الأترجة وغيرها من المراكز ويستفيدون منها.

وأكد أن شهادة دور القرآن الكريم معترف بها «وظيفيا» من وزارة التربية بأنها تعادل شهادة الثانوية العامة، مشيرا إلى أنه تم ارسال كتاب إلى «التربية» لمعادلتها أكاديميا حيث تلغى كلمة «وظيفيا» لتصبح شهادة ثانوية عامة وبعدها يمكن للطالب الالتحاق بالدراسة الجامعية.. كل هذه الأمور وغيرها تفاصيلها في سطور اللقاء التالية:



بداية كم عدد الدارسين والدارسات بمراكز دور القرآن الكريم، وكيف تنظرون إلى جهود تلك المراكز وخاصة بعد عامين من أزمة كورونا وعودة الحياة الطبيعية حاليا؟



٭ في البداية نشكر «الأنباء» على تغطيتها المتميزة دائما لجهود وزارة الأوقاف والسبق في نشر أخبار الوزارة ودورها في خدمة العلم وأهله والمجتمع وتعليم القرآن الكريم.

وفي الحقيقة يعنى قطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الاسلامية بتعليم القرآن الكريم من خلال المراكز المختلفة والمتنوعة، منها مراكز دور القرآن الكريم ومراكز الأترجة ومراكز السراج المنير ومنها مراكز حلقات شؤون القرآن الكريم وهذه المراكز منها مركز الشاطبي والإمام حفص والقارئ الصغير وابن الجزري وغيرها من المراكز المتنوعة في اكثر من 200 مركز تخدم مختلف شرائح المجتمع بفئاته من الكبار والصغار والمواطنين والمقيمين ويستفيد منها اكثر من 35 ألف طالب وطالبة في كل مناطق ومحافظات الكويت.

ولله الحمد فإن الاقبال كان متميزا خلال الفترة الماضية خلال ازمة انتشار فيروس كورونا، وبإذن الله بعد عودة الحياة لطبيعتها ستعود الدراسة بشكل حضوري للطلاب مع فصل الصيف، فاستعداداتنا قائمة لعودة الدراسة إلى مراكز دور القرآن حضوريا.



وما جهودكم خلال فترة الصيف بإذن الله بعد عودة الدراسة حضوريا؟



٭ يسعى قطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الاسلامية خلال هذا الصيف لتقديم أنشطة وبرامج وفعاليات متعددة من خلال ادارات الدراسات الاسلامية الثلاث وهي ادارة الدراسات الاسلامية في الاحمدي ومبارك الكبير وادارة العاصمة وحولي، والفروانية والجهراء من حلقات تحفيظ القرآن الكريم ومراكز السراج المنير ومراكز دور القرآن الكريم ومراكز الأترجة.

فهدفنا بفضل الله هو استيعاب الطلاب واستغلال اوقاتهم في حفظ القرآن الكريم وتعليم مهارات مهمة في الحياة وتعزيز الاخلاق الاسلامية الكريمة اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، واخلاق مجتمعنا المحافظ من خلال هذه المراكز، وستكون هناك مسابقات وفعاليات وأنشطة وجوائز وبرامج متعددة لكل شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين.

واننا ندعو الجميع للمشاركة في مثل هذه الفاعليات التي يطلقها قطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الاسلامية بمراكزها المتنوعة، فلدينا مراكز للمبتدئين ومراكز لتعليم الاطفال من عمر 5 سنوات مخارج الحروف والقراءة الصحيحة وقصار السور، ولدينا مراكز لتعليم العلوم الشرعية والثقافة الشرعية مثل مراكز دور القران الكريم بمواد مختلفة، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم «خيركم من تعلم القرآن وعلمه»، وحقيقة هذا هو منطلقنا في قطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الاسلامية لأن نأخذ هذا الشرف وهذه المكانة وأن تكون لنا هذه الخيرية «خيركم من تعلم القرآن وعلمه»، وقول النبي صلى الله عليه وسلم «وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضى بما يصنع».



وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى ان جعل لطالب العلم هذه المكانة، ولذلك نتمنى من الجميع مواطنين ومقيمين المشاركة والتسجيل في مراكزنا المختلفة والمنتشرة في مختلف مناطق الكويت.



10 مراكز جديدة



إلى أين وصل افتتاح مراكز دور القرآن الجديدة؟



٭ بإذن الله تعالى نحن على موعد لافتتاح اكثر من 10 مراكز جديدة للعام الدراسي القادم ان شاء الله، وهذه المراكز ستكون ان شاء الله في مناطق القيروان وابوفطيرة وغرب عبدالله المبارك وسعد العبدالله وفي منطقة الوفرة.



مناهجنا والوسطية



ننتقل إلى ما يثار أحيانا عن مناهج دور القرآن الكريم ووسطيتها ونبذ العنف والتطرف، هل هناك جديد حول تلك المناهج؟



٭ مناهج دور القرآن الكريم تمت مراجعتها من علماء ومن لجنة عليا متخصصة في مراجعة المناهج واعتمادها، ولله الحمد مناهجنا وضعها مجموعة متميزة من العلماء الموثوقين وهي مناهج تدعو للوسطية لأننا أمة الوسط، كما قال الله تعالى (كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا).



فاتخذت وزارة الاوقاف وتحديدا في قطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الاسلامية الوسطية منهجا في التعامل مع الناس سواء مسلمون او غير مسلمين وحتى في التعامل مع الاحكام الشرعية، وايضا ان يكون عندنا تقبل للرأي والرأي الآخر وان يبادر الانسان بالنصيحة والتوجيه تجاه اي تقصير، ونؤكد دائما ان حفظ القرآن الكريم وهذا المنهج الوسطي من اسباب حفظ البلاد والأوطان (فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف)، فتحقيق عبادة الله واقامة التوحيد وتعليم القرآن من أسباب حفظ البلاد.



الاعتراف بشهادة دور القرآن



وماذا عن شهادة دور القران الكريم والاعتراف بها، إلى أين وصل هذا الموضوع؟



٭ شهادة دور القرآن الكريم هي شهادة معترف بها وظيفيا من وزارة التربية بأنها تعادل شهادة الثانوية العامة، وتم ارسال كتاب إلى وزارة التربية لمعادلتها أكاديميا حيث تلغى كلمة «وظيفيا» لتصبح شهادة ثانوية عامة وبعدها يمكن للطالب الالتحاق بالدراسة الجامعية، وننظر رد وزارة التربية في ذلك.



نقل التجربة عالمياً



هل هناك تواصل مع دول اخرى لنقل تجربة دور القرآن والدراسات الاسلامية الكويتية اليها؟



٭ هناك تواصل كبير، فالعديد من دول العالم تأخذ مناهج الكويت سواء مناهج السراج المنير او دور القرآن الكريم او بعض الافكار المطبقة في مراكزنا كمراكز الاترجة وغيرها من المراكز، ويستفيدون في الحقيقة من تجربة الكويت في هذا الأمر.



دورة سنتان ونصف بالتعاون مع «التطبيقي» لتخريج محفظي القرآن



لدى سؤال وكيل وزارة الأوقاف المساعد لقطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الاسلامية د.فهد الجنفاوي عن الخطوات التي من شأنها تطوير المحفظين والمعلمين في مراكز دور القرآن، قال إن هناك دورة بالتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لتخريج محفظين ومحفظات للقرآن الكريم، وهذه الدورة مدتها سنتان ونصف.

وأضاف: يلتحق بهذه الدورة خريجو الثانوية العامة وبعد اجتيازها يعين محفظا في مختلف مراكزنا، حيث يتعلم الطالب في تلك الدورة مخارج الحروف الصحيحة والإقراء وطرق التدريس والمناهج الحديثة في تعليم كتاب الله تعالى.

وتابع: هذه من الدورات المتميزة التي من يسجل بها غالبا يستمر في الدراسة، وهذه الدورة ليست قاصرة على المواطنين فقط بل حتى المقيمين والمقيمين بصورة غير قانونية.

وختم الجنفاوي: نحن نسعى دائما إلى كل ما من شأنه تطوير المحفظ والمعلم مهنيا واداريا وماليا.