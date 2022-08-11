أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن تقديم خصومات حصرية تصل إلى 20% للسفر مع العائلة والأصدقاء على أسعار تذاكر الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال والدرجة السياحية إلى وجهات مختارة في أوروبا وآسيا. كما سيحظى المسافرون بذكريات لا تنسى من خلال قضاء عطلتهم الصيفية في إحدى الوجهات الشاطئية مع العائلة والأصدقاء.



وتستمر فترة هذا العرض من 8 إلى 21 أغسطس، للسفر حتى 30 سبتمبر 2022، للاستفادة من هذا العرض، يتعين على المسافرين حجز تذكرتين أو اكثر من خلال الموقع الإلكتروني qatarairways.com، أو من خلال زيارة أحد مكاتب مبيعات الخطوط الجوية القطرية، أو وكيل سفرهم المفضل.



من جانبه، قال ديرسينيش أريسنديران، نائب الرئيس للمبيعات في الشرق الأوسط والقوقاز وباكستان، في الخطوط الجوية القطرية: نظرا للإقبال الشديد الذي تشهده الخطوط الجوية القطرية من العملاء للسفر مع عائلاتهم وأصدقائهم، يسعدنا تقديم هذا العرض لإتاحة الفرصة الأخيرة للسفر هذا الصيف إلى وجهات مختارة في أوروبا وآسيا. كما يمكن الاستفادة من هذا العرض لزيارة العديد من الوجهات الشاطئية الخلابة مثل المالديف وزنجبار وسيشلز.



وبفضل تعاون الناقل الوطني لدولة قطر مع الخطوط الجوية الماليزية، يمكن للمسافرين الذهاب إلى العديد من الوجهات في ماليزيا مثل لانكاوي وبينانغ وغيرها من خلال الحجز عبر موقع الخطوط الجوية القطرية الإلكتروني.