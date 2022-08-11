يعكس توجّه المجموعة الذي يمتاز بالمرونة ومواكبة احتياجات المستقبل ويركز على العملاء والموظفين

كشفت مجموعة Ooredoo، شركة الاتصالات الدولية العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا، عن علامتها التجارية بحلتها الجديدة وأعلنت عن إطلاق الشعار الجديد للشركة «طور عالمك».



ففي قطاع سريع الحركة يزدهر بالابتكار، يعكس الشعار الجديد لعلامة Ooredoo التجارية توجه الشركة الذي يواكب احتياجات المستقبل ويركز على الموظفين والعملاء ويشكل جوهر استراتيجيتها للتحول المؤسسي.



وبهذه المناسبة، قال عزيز العثمان فخرو، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo: نتطلع بشغف كبير نحو هذه المرحلة الجديدة ضمن مسيرة Ooredoo، وهي مرحلة لطالما انتظرنا انطلاقها. إذ إنها تمثل استمرارا لبرنامج التحول الاستراتيجي الناجح الذي أطلقته الشركة لترسيخ ثقافة التطور المستمر في جميع جوانب أعمالها، ابتداء من تعزيز تجارب الموظفين والعملاء ووصولا إلى تعزيز القيمة بالنسبة للمساهمين. كما أن شعارنا الجديد «طور عالمك» ينبع من سعينا الدائم لإثراء الحياة الرقمية لعملائنا، ويلخص تماما مهمتنا المتمثلة في وضع موظفينا وعملائنا في صميم أعمالنا ووعدنا بالارتقاء بهم وتمكينهم من تحقيق التقدم أينما كانوا.



وفي هذا الصدد، قال الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo والرئيس التنفيذي لـ Ooredoo قطر: إن تحديث علامة Ooredoo التجارية وتجديد مظهرها سيعزز ريادتنا خلال السنوات المقبلة، إذ إأننا نواصل الارتقاء بأعمال الشركة لتواكب احتياجات المستقبل بطريقة أكثر سرعة ومرونة وإلهاما، وبما يتماشى مع نموذج أعمالنا ومكانتنا كمزود رائد لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وأضاف الشيخ محمد بن عبدالله قائلا: يمكننا أن نرى أن حياتنا اليومية أصبحت رقمية ومتشابكة أكثر من أي وقت مضى، سواء في العمل أو المنزل. الأمر الذي يزيد من الحاجة إلى مزود خدمات اتصالات يتميز بالموثوقية والمرونة والتطور في جميع أسواقنا. ونحن على ثقة بأننا سننتقل إلى مستويات أعلى من النجاح مع شعارنا الجديد «طور عالمك»، وسيمكننا هذا الأمر من إثراء حياة عملائنا الرقمية بشكل أكبر، وبالتالي تمكينهم من الاتصال بمنظومة قوية من الشبكات المتطورة والتكنولوجيا الحديثة والخدمات الرقمية.



وتعليقا على إطلاق الشعار الجديد للشركة- «طور عالمك»، قال عبدالعزيز يعقوب البابطين: بعد ما يقارب ١٠ أعوام، قصة Ooredoo تعد من إحدى قصص النجاح، اليوم نضيف فصلا جديدا، فصلا متطورا، مبتكرا وحديثا رقميا بلا حدود. علامتنا التجارية بالحلة جديدة هي «طور عالمك» رمز المثابرة الدائمة للبقاء في المقدمة. طور عالمك هي ترجمة لرؤيتنا، تطلعاتنا للمستقبل، قيمنا وثقافة مجتمعنا معا لتقديم أفضل الخدمات والأكثر ابتكارا من خلال التقدم الرقمي.



وخلال السنوات الأخيرة، أطلقت Ooredoo برنامجا لتحول الأعمال على مستوى الشركة، واستثمرت بشكل كبير في ترقية الشبكات والتكنولوجيا وإثراء حياة الأفراد من خلال توفير تجارب رقمية تحويلية للعملاء عبر الإنترنت.



وقد ساهم هذا الأمر في تحقيق أداء تنافسي قوي في الأسواق التي تعمل فيها المجموعة، وتحقيق إنجازات كبرى رفعت اسم دولة قطر عاليا في مجال الاتصالات، ولعل أبرزها إطلاق أول شبكة 5G تجارية على مستوى العالم في عام 2018.



ويمثل المظهر الجديد لعلامة Ooredoo التجارية تطورا طبيعيا ضمن مسيرة تحول الأعمال التي أطلقتها الشركة.



هذا، وأشارت الشركة الى أنه سيتم إطلاق حملة إعلامية مصاحبة لتحديث علامتها التجارية، بحيث يتم إطلاقها تدريجيا في جميع الأسواق.



ما الذي يعنيه الشعار الجديد بالنسبة للعملاء؟



يمكن شعار «طور عالمك» العملاء من تلبية رغباتهم وأذواقهم واختيار ما يناسبهم، من خلال منحهم الخيارات التي تتيح لهم الانتقال بتجاربهم إلى مستوى أعلى وتمكينهم من تحقيق النمو والتقدم. ويعني ذلك بالنسبة لـ Ooredoo مواصلة الاستثمار في ترقية شبكاتها لتوفير خدمات اتصالات قوية للعملاء أينما كانوا ومواصلة الاستثمار في تعزيز تجربة العملاء من خلال منتجات الشركة وخدماتها. وتعمل شبكات Ooredoo المتطورة على تمكين الاستفادة من تقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي من خلال شبكة الجيل الخامس 5G، التي أصبحت متوافرة الآن في كل من قطر والكويت وعمان والمالديف وإندونيسيا. كما توفر تطبيقات Ooredoo للجوال تجربة رقمية متكاملة، إذ تمنح تطبيقات الشركة للخدمات المالية العملاء وسيلة آمنة وسهلة لتحويل الأموال باستخدام أجهزة الجوال، وخاصة لأفراد المجتمعات الذين لا تتوافر لديهم إمكانية الوصول إلى خدمات مصرفية.



وسعيا لخدمة عملائها بشكل أفضل، تستثمر الشركة أيضا بشكل كبير في تطوير مهارات موظفيها، ودعم القادة الشباب، فضلا عن استقطاب الجيل القادم من المواهب والكفاءات والاحتفاظ بهم وتعزيز مهاراتهم. وتهدف Ooredoo إلى أن تصبح وجهة العمل المفضلة في كل من أسواقها من خلال تطوير ثقافة مؤسسية أكثر مرونة وتركيزا على روح الفريق.

«طور عالمك»

يتمحور شعار Ooredoo الجديد حول تمكين التقدم الإنساني، فشعار «طور عالمك» يعد بمواصلة الارتقاء بالعملاء والموظفين - سواء عبر خطوات صغيرة أو قفزات كبيرة - وذلك مع كل اتصال وابتكار وخدمة مقدمة لكل شخص وشركة ومجتمع وبلد تخدمه المجموعة في أماكن تواجدها حول العالم.



ويتميز المظهر الجديد لعلامة Ooredoo التجارية بالوضوح والحيوية والتطور، وهو ينبع من نفس الروح والشغف اللذين تتميز بهما الشركة، كما يعكس تطلعات الشركة نحو المستقبل.