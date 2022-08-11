أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن أسماء الفائزين بالسحب الأسبوعي الرابع من شهر يوليو 2022 لحساب «الرابح»، حيث فاز 10 عملاء وعميلات بجوائز نقدية قيمة كل منها 1500 دينار.



وتتضمن الحملة التي أطلقها «بيتك» بحلتها الجديدة لعام 2022، عدة سحوبات وجوائز تمنح العملاء فرصة الفوز «أسبوعيا، وشهريا، وربع سنوي»، ليصل مجموع الفائزين خلال العام 536 عميلا.



والفائزون هم: أنوار عبدالله الدوسري، محمد علي المحيميد، إسماعيل فهد الدوسري، هاني خليل صالح، ياد موخاي علي، عبدالتواب رابح يوسف، عبدالله محمد الشامري، ام دي سليم عبدالملك، مناور عبدالهادي المطيري، وحمد سعود العجمي.



وأجري السحب في المقر الرئيسي لـ «بيتك» تحت إشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة.



وحساب الرابح هو حساب راتب يتوافر للعملاء الراغبين في تحويل رواتبهم وإدارة حساباتهم الشخصية. ويفتح حساب «الرابح» بالدينار الكويتي للأفراد عبر فروع «بيتك» المنتشرة في الكويت أو عن طريق القنوات الإلكترونية المتاحة، ويشترط تحويل الراتب كشرط أساسي لدخول السحب، واستمرار تحويله في الحساب.



وفيما يتعلق بشروط وأحكام الجوائز والسحب، تتم عملية السحب على 10 جوائز بمعدل 1500 دينار لـ 10 عملاء أسبوعيا، و1 كيلو من ذهب «بيتك» لعميل واحد شهريا، و25 ألف دينار لعميل واحد كل ربع سنة، وبذلك يصل مجموع العملاء الفائزين إلى 536 فائزا خلال العام، وذلك بعد مراعاة شروط وأحكام السحب وهي أن يودع العميل 3 رواتب خلال الأشهر الـ 3 التي تسبق عملية السحب، ويشترط ألا يقل الرصيد الأدنى للحساب عن50 دينارا في نهاية كل شهر خلال الأشهر الـ 3 التي تسبق عملية السحب.