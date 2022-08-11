أصدرت وزارة الدفاع السورية تعميما بتسريح الأطباء والصيادلة ممن أنهى الخدمة الإلزامية، وإنهاء الاحتفاظ لمن كان بالخدمة الاحتياطية منهم، ماعدا أخصائيي التخدير والعناية المشددة والطوارئ.



وجاء في التعميم الصادر أمس، بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء ممن هم في الخدمة الاحتياطية، للأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والصيادلة، باستثناء الأطباء أخصائيي التخدير، والعناية المشددة، والطوارئ، بدءا من الأول من سبتمبر المقبل. وأضاف التعميم بتسريح الأطباء البشريون، وأطباء الأسنان، والصيادلة، الملتحقون بالخدمة الإلزامية اعتبارا من تاريخ انتهاء خدمتهم الإلزامية (المحدد بـ 18 شهرا)، باستثناء الأطباء أخصائيي التخدير، والعناية المشددة، والطوارئ.



وأوعز التعميم مسؤولية تسريح أطباء أخصائيي التخدير، والعناية المشددة، والطوارئ، حين انتهاء الخدمة الإلزامية أو إنهاء التحفظ عن الاحتياطيين لإدارة الخدمات الطبية، بحسب «إمكانية الاستغناء عن خدماتهم».



وتتكرر الشكاوى من نقص الكوادر الطبية في مناطق سيطرة الحكومة، حيث حذر نقيب أطباء ريف دمشق خالد موسى في مايو الماضي، من أن بعض الاختصاصات الطبية قد تواجه خطر الزوال في سورية إذا بقي الإقبال على هذه الاختصاصات ضعيفا.