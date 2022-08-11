بيروت ـ داود رمال



ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اجتماعا امس حضره وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب ووزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار، والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، والوزير السابق سليم جريصاتي، والمستشاران رفيق شلالا وريمون طربيه، خصص لاستكمال البحث في ملف عودة اللاجئين السوريين الى بلادهم، في ضوء الخطة التي وضعتها الحكومة اللبنانية لهذه الغاية. وتم خلال الاجتماع درس الملف من مختلف جوانبه لاسيما الاجراءات التي ستعتمد لتنفيذ خطة العودة على مراحل.



وبعد الاجتماع، تحدث الوزير حجار فقال ان الاجتماع «هو استكمال للاجتماع الذي عقد يوم الاثنين الفائت وكنت قد اعلنت عن اجتماعات متلاحقة للتركيز على موضوع النازحين السوريين في لبنان، وذلك في حضور وزير الخارجية والمغتربين، كما حضرالمدير العام للامن العام، اضافة الى المستشارين في القصر الجمهوري». وذكر انه تم درس الكثير من الاقتراحات، واتخاذ عدد من الخطوات والاجراءات وسيتم العمل بها عبر الوزارات المعنية والادارات. وأعلن أنه سيكون هناك لقاء مع مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين لابلاغها بعدة امور تتعلق بالقوانين اللبنانية، وكيفية التنسيق والعمل المشترك مع بعض، لافتا الى انه كان هناك شعور بأن «العمل يحصل من دون تنسيق بل الاكتفاء بالتبليغ، علما اننا الدولة المعنية والمستضيفة، ويجب التذكير بأصول التعاطي معنا في هذا المجال، وتحديدا بالملف الانساني واين سيكون التعاطي بالملف السياسي».



واضاف: «سنستكمل البحث في كل هذه القضايا مع الرئيس نجيب ميقاتي لتعميق الموضوع والذهاب الى خطوات تنفيذية».



وعما اذا كان التواصل مستمر مع دمشق في هذا الخصوص، قال «لم ينقطع يوما التواصل مع السوريين، ان في موضوع النازحين او غيره، وهو قائم على اعلى المستويات ولا يخفى على احد، وهناك زيارات معلنة وغير معلنة لوزراء في هذا الموضوع وغيره».