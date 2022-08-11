عاطف رمضان

قام وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري بتفقد سير عملية اجراء القرعة على الدفعة الثانية للضاحية N7 بمشروع جنوب مدينة صباح الأحمد السكنية التي تشتمل على 250 قسيمة بمساحة 400 متر مربع.

وأكد الكندري حرصه على تسريع وتيرة التوزيعات في المشاريع الإسكانية بجنوب مدينة صباح الأحمد وجنوب مدينة سعد العبدالله وتوفير الوقت والجهد على المواطنين لتسليم قسائمهم، لاسيما خدمة التخصيص وأوامر البناء التي وفرتها المؤسسة في تطبيق سهل الحكومي دون الحاجة لمراجعة المؤسسة، بالإضافة الى خدمات كثيرة تقدمها تصل الى 19 خدمة اسكانية.

وحث الكندري اللجنة المشرفة على عملية القرعة بتسهيل العملية على المواطنين وتوفير جميع سبل الراحة لهم اثناء عملية اجراء القرعة.