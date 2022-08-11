أعلنت الجمعية الكويتية للأسر المتعففة عن افتتاح مركز وقفي متخصصا في مقرها بمنطقة صباح السالم لتقديم الاستشارات الغذائية مضن اهتمامات الجمعية بزيادة وارداتها الخيرية الوقفية بهدف تعزيز أنشطتها الخيرية والإنسانية الهادفة لرعاية الأسر المتعففة والمحتاجة داخل الكويت.

من جهته قال المهندس بدر حمد المبارك بأن مركز ان نيوتري هو مركز وقفي لاستشارات التغذية ويعمل فيها مجموعة منتقاة من الاخصائيين المحترفين الكويتيين في مجالات التغذية من أصحاب الشهادات العليا في اختصاصاتهم الذين سيسهمون في تقديم افضل خدمات الاستشارات في مجالات التغذية.



وبين المبارك ان هذا المركز الوقفي سيعمل على توفير استشارات غذائية قيمة للأطفال ابتداء من سن الولادة الى سن الـ 17 عاما سواء كان من باب الوقاية كطفل سليم ام لغيرهم من الأطفال ممن يحتاجون إلى المتابعة الذي يلزمهم برامج متخصصة لنزول الوزن.

وفيما يتعلق للأعمار من 18 عاما فما فوق قال المبارك بأن استشارات غذائية محترفة تقدم لهم في مجال التغذية خصوصا لأولئك ممن يعاني من أمراض المتعلقة بالوزن الزائد.

وكشف المبارك بأنه في الوقت الراهن فإن الاستشارات يتم اعطاؤها للمراجع لعمل الدايت من المنزل (ماذا يأكل، ماذا يشرب نوعية وجباته الرئيسية والسناكات وفق نظام حياته او حالته الصحية) منوها بأنه المركز يعد العدة لإطلاق نظام الاشتراك في وجبات لعدة أنظمة حمية لأصحاب الاوزان الزائدة.

وختم المبارك بأن المركز يوفر خدمة الفحص الذكي من خلال جهاز مميز يقيس ويفحص المعادن والفيتامينات وصحة الجسم من عمليه الهضم ما اذا كان الهضم عند الشخص ممتاز ام ضعيف وفحص الشعر والاظافر، الجلد، الدهون بالجسم، وصحة المفاصل وغيرها من الامور عن طريق خلايا و انسجة كف اليد من غير سحب دم ولا تعب، خلال ثواني مصحوبة بنصائح لمعالجة مشاكله لتحسين الصحة ودرجة امتصاص المعادن في الجسم.

وناشد المبارك جمهور المحسنين الكرام دعم مشاريع الجمعية الوقفية المختلفة لتقديم افضل الخدمات الخيرية والبرامج الإنسانية لجمهور مستفدي الجمعية من الأسر المحتاجة والمتعففة الذي وصل عددهم حتى الآن ما يفوق 5000 أسرة مستفيدة.