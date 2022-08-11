يحقق ممثلو الادعاء في مدينة فروتسواف البولندية في نفوق الآلاف من الأسماك في نهر أودر. ويصف الصيادون المحليون الواقعة بأنها "مأساة بيئية".



وبحسب وسائل الإعلام البولندية، ظهرت التقارير الأولى للصيادين الذين عثروا على سمك نافق على ضفاف النهر في نهاية تموز/يوليو.



وكشفت السلطات عن العثور على آلاف كثيرة من السمك، أولا في سيليزيا السفلى ولكن الآن في أقصى الشمال بالقرب من إقليم لوبوسكي. وجرى انتشال أطنان عدة من السمك النافق من النهر.

وتردد أن المفتشين من هيئة مياه سيليزيا السفلى أخذوا عينات من المياه في ثلاثة مواقع في نهاية تموز/يوليو.



وقالوا إنه بعد التحليل إن محتوى الأكسجين في المياه كان أعلى من تركيزات الأكسجين النموذجية في الصيف. وأعلنت الهيئة في مطلع آب/أغسطس أنه من المحتمل أن مادة ذات خصائص مؤكسدة قوية اختلطت بالمياه.

وبالإضافة لذلك، جرى رصد مركب الميسيتيلين السام في موقعين اثنين. وقال ناطق اليوم الأربعاء، إن الهيئة تنتظر نتائج المزيد من التحاليل.