سجل مطار فرانكفورت، وهو محور النقل الجوي الرئيسي في ألمانيا، أكثر من خمسة ملايين مسافر خلال شهر تموز/يوليو الماضي، وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد الركاب عبر المطار الخمسة ملايين في شهر واحد منذ تفشي جائحة كورونا.

وأفادت شركة "فرابورت" لتشغيل المطارات بأن 02ر5 مليون مسافر استخدموا المطار في تموز/يوليو، بارتفاع بنسبة 5ر76% عن الشهر

نفسه من العام الماضي.



إلا أن الرقم لا يزال أقل بنسبة 4ر27% عن عام 2019 ، الذي كان عاما قياسيا بالنسبة للمطار.



ورغم انخفاض أعداد الركاب مقارنة بفترة ما قبل الأزمة، فقد كانت هناك مشكلات في التعامل مع الطائرات بسبب تراجع أعداد الموظفين، الأمر الذي أدى إلى إلغاءات وتأخيرات ضمن سعي شركات الطيران لتقليص جداولها لتقليل الضغط على المطار.



وفيما يتعلق بشحن البضائع، فقد تراجع بـ 18% مقارنة بتموز/يوليو من عام .2021 وذكرت الشركة أن هذا يعود إلى إغلاق المجال الجوي فوق روسيا وأوكرانيا، والقيود الصارمة المفروضة على فيروس كورونا في الصين.