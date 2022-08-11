يكافح رجال الإطفاء في اليونان حريق غابات كبير اندلع في جزيرة "ثاسوس" السياحية، ما أدى إلى إخلاء قرية تهددها النيران.



وقالت فرقة الإطفاء إنه تم نشر ست طائرات إطفاء وست مروحيات، والمئات من رجال الإطفاء والمتطوعين والوحدات العسكرية، لإخماد الحريق.



يشار إلى أن الجزيرة، التي تقع شمالي بحر إيجه، كثيفة الغابات.



وأفادت وسائل إعلام محلية بأنه كان من الممكن رؤية سحب الدخان الكثيفة من بعيد في الصباح.



ولم يصب أحد حتى الآن جراء الحريق، بحسب ما ذكره حاكم الجزيرة، ليفتيريس كيرياكيدس للإذاعة الرسمية.



وتفيد قوة الدفاع المدني بأن هناك أكثر من 13 ألف هكتار من الاراضي التي دمرتها الحرائق في اليونان هذا العام حتى الآن.



وتعتبر العديد من الحرائق التي تندلع في البلاد متعمدة. ويقول خبراء الأرصاد إن تغير المناخ يعتبر من عوامل تأجيج الحرائق.