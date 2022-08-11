تشارك فرقتا "ميتاليكا" و"جوناس براذرز" والمغنيتان ماريا كاري وروزاليا إلى جانب عدد من النجوم في مهرجان "غلوبل سيتيزن" المُرتقب في نيويورك والذي يعود ريعه للقضاء على الفقر المدقع في العالم.



وتُقام الدورة العاشرة من المهرجان يوم 24 أيلول/سبتمبر في حديقة سنترال بارك، فيما تُنظّم بالتزامن معه حفلات مماثلة في أكرا (غانا) يحييها المغنون آشر وسزا (SZA) وستورمزي وهير (H.E.R) وساركودي وستونبوي وتيمز.



وتقام هذه الحفلات الموسيقية منذ سنة 2012 تزامناً مع اجتماع قادة العالم في نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتوزع "غلوبل سيتيزن" تذاكر مجانية للأشخاص الذين يتعهدون مثلاً ببعث رسالة إلى حكومة بلدهم لدعم المساعدات المخصصة التنمية.



وستتولى الممثلة بريانكا شوبرا جوناس تقديم الحدث الذي يحض قادة الدول وكذلك فاعلي الخير على تقليص الديون وإتاحة الغذاء بشكل أفضل للأشخاص بالإضافة إلى الاستثمار في حلول من شأنها المساعدة على معالجة المسائل المناخية.



وقال المشارك في تأسيس منظمة "غلوبل سيتيزن" ورئيسها التنفيذي هيو إيفانز في بيان "إنّ عقوداً من الإخفاقات السياسية والمنهجية تسببت للبشرية بأزمات متقاربة وتتدهور سريعاً أبرزها تلك المتعلقة بالمناخ والجوع والصحة والحروب والصراعات".



وأضاف ان "السكان الأكثر فقراً دفعوا ثمن تقاعس القادة فيما يُعتبر حالياً مصير ملايين الأشخاص وكذلك كوكبنا على المحك".