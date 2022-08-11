قالت منظمة العمل الدولية إن وباء كورونا أدى إلى تفاقم تحديات سوق العمل العديدة التي تواجه أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عاما والذين عانوا من خسارة في الوظائف أعلى بكثير من البالغين منذ أوائل عام 2020، موضحة أن إجمالي العدد العالمي للعاطلين عن العمل من الشباب إلى 73 مليونا في عام 2022، مشيرة إلى أن هذا يمثل تحسنا طفيفا عن عام 2021 (75 مليونا).

ولفتت المنظمة - في تقرير أصدرته تناول اتجاهات التوظيف العالمية للشباب لعام 2022 - إلى أن نسبة الشباب غير الملتحقين بالتوظيف أو التعليم أو التدريب ارتفعت في عام 2020 - أخر سنة توفر لها تقدير عالمي - إلى 23.3 % بزيادة قدرها 1.5 نقطة مئوية عن العام السابق ومستوى لم يشهده العالم في 15 سنة على الأقل، محذرة من أن هذه المجموعة من الشباب معرضة بشكل خاص لخطر رؤية فرص ونتائج سوق العمل تتدهور أيضا على المدى الطويل.



وأشار التقرير إلى أن الشابات أسوأ حالا من الشباب حيث من المتوقع أن يصل عدد العاملات منهن على مستوى العالم في 2022 إلى 27.4 % فقط مقارنة مع 40.3 % من الشباب، موضحا أن الفجوة بين الجنسين خلال العقدين الماضيين هي الأكبر في البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى وتبلغ 17.3 % وأصغرها في البلدان ذات الدخل المرتفع وتصل إلى 2.3 %.



وتوقع التقرير أن يتباعد التعافي في بطالة الشباب بين البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل من جهة والبلدان ذات الدخل المرتفع من جهة أخرى، مشيرا إلى أن البلدان مرتفعة الدخل هي الوحيدة التي يتوقع أن تحقق معدلات بطالة بين الشباب قريبة من معدلات عام 2019 بحلول نهاية عام 2022 بينما في مجموعات دخل البلدان الأخرى فمن المتوقع أن تظل المعدلات أعلى من قيم ما قبل الأزمة بأكثر من نقطة مئوية واحدة.



كما توقع أن يكون معدل بطالة الشباب في أوروبا وآسيا الوسطى أعلى بمقدار 1.5 % عن المتوسط العالمي في عام 2022 حيث ينتظر أن تبلغ النسبة 16.4 % و 14.9 % على التوالي.



وقال التقرير إنه تم إحراز تقدم كبير في الحد من بطالة الشباب - لكل من النساء والرجال - لكن الصدمات الفعلية والمحتملة للأزمة في أوكرانيا من المرجح أن تؤثر على النتائج.



وأشار إلى أن معدل بطالة الشباب في منطقة آسيا والمحيط الهادئ من المتوقع أن يصل إلى 14.9 % في عام 2022 ، أما في بلدان أمريكا اللاتينية من المتوقع أن يصل معدل بطالة الشباب إلى 20.5 % في عام 2022، لافتا إلى أن تكون معدلات بطالة الشباب في أمريكا الشمالية أقل من المتوسط العالمي عند 8.3 % .



بالنسبة لافريقيا قال التقرير إن معدل بطالة الشباب البالغ 12.7 % يخفى حقيقة أن العديد من الشباب اختاروا الإنسحاب من سوق العمل تماما.. وبالنسبة للمنطقة العربية حذر من أن تسجل أعلى وأسرع معدل بطالة بين الشباب في جميع أنحاء العالم وتوقع أن يصل إلى 24.8 % في عام 2022، لافتا إلى أن الوضع أسوأ بالنسبة للشابات في المنطقة حيث بلغ معدل البطالة 42.5 % في عام 2022 وهو ما يقرب من ثلاثة أضعاف مرتفع المتوسط العالمي للشابات والبالغ 14.5 % فقط.