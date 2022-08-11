اكدت جورجيا ميلوني زعيمة حزب اخوة ايطاليا (فراتيلي ديتاليا) اليميني المتطرف ان الفاشية أصبحت من التاريخ في رسالة تهدف إلى الطمأنة على الساحة الدولية بينما تحتل الطليعة في نوايا التصويت للانتخابات التشريعية في ايلول/سبتمبر.



وقالت في مقطع فيديو سجل بالإنكليزية والفرنسية والإسبانية "قبل عقود أبعد اليمين الإيطالي الفاشية لتصبح من التاريخ وأدان بعبارات لا لبس فيها الحرمان من الديموقراطية والقوانين الشائنة المعادية لليهود".



واضافت ميلوني (45 عامًا) "منذ أيام أقرأ مقالات في الصحافة الدولية حول الانتخابات المقبلة التي ستبثق عنها حكومة جديدة في ايطاليا يتم وصفي فيها بأني اشكل خطرًا على الديموقراطية والاستقرار الإيطالي والأوروبي والدولي".



وقالت "قرأت أن فوز فراتيلي ديتاليا في انتخابات ايلول/سبتمبر سيؤدي إلى كارثة إلى تحول سلطوي إلى خروج إيطاليا من منطقة اليورو وامور اخرى غير منطقية".



وجيورجيا ميلوني وحزبها الذي تأسس في 2012 هما ورثة الحركة الاجتماعية الإيطالية وهو حزب فاشي جديد تأسس بعد الحرب العالمية الثانية.



وقد أنشأ حزبها تحالفًا انتخابيًا مع حزب سيلفيو برلوسكوني إيطاليا إلى الأمام وحزب الرابطو بقيادة ماتيو سالفيني.



وبموجب شروط الاتفاق يتولى زعيم الحزب الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات رئيسا للحكومة الإيطالية.



وأكدت أن "فكرتنا عن أوروبا هي أنها كيان سياسي قادر على تقديم قيمة مضافة حقيقية لمواطنيها مع بيروقراطية أقل وقدرة أكبر على التأثير في القضايا الرئيسية".