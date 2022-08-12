التشجيع يفيد الطفل ويحثه على تحقيق أهدافه، أما المدح فيضعف قدراته ويزيد من كبريائه. أما الفرق بين المدح والتشجيع فإنه يترتب على المدح المستمر تركيز الشخص الممدوح على اللحظة الحالية التي يتم مدحه فيها، ومشاعر الرضا الناتجة عن ذلك، في حين يترتب على التشجيع المستمر شعور الشخص الذي يتم تشجيعه بالرضا على المدى الطويل نتيجة للشعور المتراكم للثقة بالنفس الذي حصل عليه من المواقف المختلفة التي تم تشجيعه فيها، أيضا يترتب على المدح شعور الممدوح بقيمته بناء على رأي الآخرين فيه في حين يترتب على التشجيع شعور الشخص الذي تم تشجيعه بقيمته بناء على رأيه الشخصي في سلوكه.



ومن أفضل التشبيهات التي توضح الفرق بين المدح والتشجيع والآثار المترتبة على استخدامهما أن المداومة على المدح أشبه بالمداومة على أكل الحلويات (إفطار، غداء، عشاء) وعدم أكل أي مواد غذائية يترتب على هذه المداومة مشكلات صحية لما للحلويات من أثر سلبي على الجسم، في حين ان المداومة على التشجيع أشبه بالمداومة على المواد الغذائية الصحية (حبوب، فواكه، خضراوات، لحوم..) وعدم أكل الحلويات يساعد على بناء جسم صحي قوي بإذن الله.