دفعه الفضول الى تعلم فن صيد الأسماك، فرافق الأصدقاء خلال رحلات الصيد في العام 1998 الى الدوحة والركسة والدردور والحيشان والدفان، فعرف أسرارها.. صفحة «بحري» تلتقي اليوم الحداق نشمي العتيبي الذي حدثنا عن بدايات حبه للصيد وما السمكة الحاضرة الآن والأسباب التي أدت الى قلة الصيد، وأفضل الأماكن المناسبة للصيد، وأين يتواجد الهامور وييمته المفضلة، وعلى ماذا يعتمد صيد السبيطي، كما أطلعنا العتيبي على أوقات صيد النقرور والشيم وأفضل مواسم صيد النويبي، وما قواعد وأصول الصيد، وأفضل مايات صيد الشعم وييمته ومكانه والنصائح التي قدمها على طبق من ذهب لإخوانه الحداقة وحثهم على تجربة الصيد بـ «الجق»، فإلى التفاصيل:



الدردور والركسة والدوحة والحيشان والدفان عشق لا ينتهي، فيها بدأ مشواري البحري وتولعي بالخيط وزفرة السمچة، وكنت أطلع مع الأصدقاء إلى المحادق التي ذكرتها سابقا وصيدنا في ذلك الوقت شعوم ومزيزي وبواليل ونويبي وسبيطي، طبعا كل واحد منا تعلم من الآخر شيء جديد سواء في الموادع أو الترديع وشكة الييمة، وحسبة المايات وأنواع الييم المناسبة حق كل سمچة وأحجام الخيوط وأشياء أخرى كثيرة، وبعدها بدأ الاعتماد على النفس وشراء طراد وغزو محادق كثيرة والفوز بأسماك متنوعة سواء في المحادق الشمالية أو الجنوبية.



السمكة الحاضرة الآن



ويضيف: أماكن الصيد في السابق فكانت كثيرة ووفيرة في الصيد، وخصوصا قبل تسكير الجون، أما الآن فق اختلف الوضع وأصبح الصيد شحيحا والأسباب التي أدت الى ذلك كثيرة، منها الصيد الجائر والتلوث والقراقير وشباك الصيد «العديد»، ومن خلال خبرتي المتواضعة أجد أن أفضل الأماكن المناسبة حاليا للصيد هي الدوحة والحيشان والدفان وطبعانة نيكلوس والأسماك الحاضرة هي الهامور والسبيطي والشعم والنويبي.



موسم الهامور



ويتابع: الهامور سمكة مستوطنة وغير مهاجرة وموجودة على مدار العام وهي سمكة طيبة وصخرية على حسب المكان مثل الجنوب تحصلها بين الصخور والمرجان وفي الشمال تتواجد بالأماكن الطينية وموسم صيده من مارس ولغاية مايو، وأيضا من شهر سبتمبر ولغاية نوفمبر، وصيده يكون بطريقة المحاياة جم في الصيف ويميامة بالشتاء.



ضربات السبيطي



ويضيف: السبيطي وما أدراك ما السبيطي يعشقها أغلب الحداقة ضربته على الخيط تفزز القلب وسحبته وسدحته بالطراد نهاية المعركة، ذكي وحذر ولغز حق الكل، صيده يعتمد على المكان وضرباته تكون بداية جرّة الماية أو نهايتها ويعتمد من حمل الى فساد وكل مكان وله ييمته وإذا ضرب عليك وقص خيطك نصيحة غيّر مكانك لأنك «هيبته» وأنصح الشباب بالنغاقة أو الزورية والميد والسلس.



وأضاف: النقرور يبلش صيده في شهري مارس وأبريل وهذه الفترة عبوره يدخل الجون ونصيده على الربيانة وفي الركسة والبوية الصفرا، وعند مداخن الصبية وقبل نصيده في الدوحة قبل المنع، أما بالنسبة للنويبي فأفضل مكان لصيده الدفان والبوية الصفرا وييمته الخثاق والربيان، وبالنسبة للشيم فمكانها الدردور والحيشان وعكاز في شهر يوليو وحتى أواخر أغسطس وغرامها السمچة الحيّة «محاياة» زوري يميام زمرور ميد.



قواعد وأصول الصيد



ويقول: الصيد أرزاق يوزعها رب العباد ودائما وأبدا الخبرة تلعب دورا كبيرا وهي مفتاح الوصول لأفضل مواقع الأسماك، ويجب على الحداق اختيار نوع السمكة التي يريد اصطيادها ويعرف مكانها ويختار الوقت والماية المناسبين، ولا شك أن صيد النهار يكون أكثر والسبب يرجع الى أن الأسماك في هذا الوقت ترعى عكس الليل تماما الصيد قليل، ومن المعروف لدى جميع الحداقة أن صيد الشتاء له طابع خاص لأن الجو جميل، خصوصا اذا كان الجو مغيم وفيه رشة مطر خفيفة، كل ما ذكرت سابقا هي قواعد وأصول الصيد.



أماكن الشعم الدوحة والحيشان



ويتابع: الشعم صوب الدفان واتعب على السجى والييمه الطرية الطازجة في الشتاء يبي الربيان وفي الصيف عليك بالشريب، أفضل أماكن تواجده الدوحة والحيشان والدفان، ويأتي الشعم بمجموعات، وإذا حضر راح تستمتع بصيده واحرص على انك ترد الحجم الصغير البحر ونحافظ على ثروتنا وبحرنا.



ختامية



واختتم العتيبي قائلا: أكثر شيء يضايقني بالبحر ما يقوم به بعض الحداقة من رمي العلب والأكياس الفارغة بالبحر، وأيضا التلوث والصيد الجائر من المشابك والقراقير، وأرجو من المسؤولين صيانة البوابات الموجودة والتأكد من إنارتها، ونصيحة لإخواني الحداقة لا تعتمد بصيدك على طريقة واحدة، وحاول تجرب الجق فيه متعة وصيد طيب، وربي يحفظ الجميع.