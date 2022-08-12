أكد محافظ حولي علي الأصفر أن مكافحة آفة المخدرات تعتبر واجبا وطنيا على كل محب لهذا الوطن، مشيرا إلى اضرارها الكبيرة على عقول الشباب والتي تؤثر سلبا على أسرهم.



جاء ذلك خلال استقبال محافظ حولي لعدد من منتسبي وزارة الداخلية في ديوان عام المحافظة لمتابعة الشؤون الأمنية، مشددا على ضرورة تطبيق القانون على كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار البلاد وعدم إفساح المجال لمن يحاول ترويع المواطنين والمقيمين.



وأشاد محافظ حولي بتطبيق رجال الأمن لتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد السديدة في الانتشار الأمني وحفظ الأمن والتي أثمرت ضبط مروجي المخدرات وأشخاص مطلوبين للعدالة.



هذا، وقد قام محافظ حولي بتقديم دروع تذكارية وشهادات تقدير لعدد من منتسبي وزارة الداخلية، وذلك لتشجيعهم على الاستمرار وبذل المزيد من أجل هذا الوطن الغالي.