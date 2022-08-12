أصدر الأمين العام المساعد لشؤون الحرس في مجلس الأمة اللواء خالد الوقيت تعميما حول ضوابط حضور وانصراف حرس مجلس الأمة نص على الآتي:



على جميع مديري الإدارات وضباط حرس مجلس الأمة الالتزام في الحضور والانصراف اليومي اعتبارا من يوم الأحد الموافق 14/8/2022 بالآتي:



1 - يكون دخول مديري إدارات حرس مجلس الأمة من بوابة مبنى حرس مجلس الأمة (دخول الساعة 7 صباحا - خروج الساعة 2 ظهرا).



2 - يكون دخول جميع ضباط حرس مجلس الأمة من البوابة رقم 2 لمبنى مجلس الأمة (دخول الساعة 7 صباحا - خروج الساعة 2 ظهرا).



3 - يكون إثبات الحضور والانصراف من خلال بوابة الدخول والانصراف المخصصة للسادة مديري الإدارات وضباط حرس مجلس الأمة.



- يعمم على جميع مديري الإدارات وضباط حرس مجلس الأمة.